Guillermo Hoyos: El análisis de estos partidos es positivo

Guillermo Hoyos, técnico argentino de Universidad de Chile, afirmó tras el empate con Belgrano que sacó un análisis positivo de los amistoso que disputó en el triangular de La Serena.

"Entre lunes y martes me sentaré con los dirigentes para conversar sobre lo que tenemos y lo que falta. Me alimento de las cosas positivas de este juego. Para mi, el análisis es positivo después de estos dos partidos", explicó en la rueda de prensa en el Estadio La Portada.

Del mismo modo, sobre el irregular nivel de juego de su plantel, indicó que "si hay un sistema perfecto, no lo conozco personalmente. Está permitido equivocarse, lo que no está permitido es no intentar".

Sobre el equipo cordobés, sostuvo que "enfrentamos a un rival que tiene un importante trabajo defensivo. Pero muchas veces se ha roto esa barrera. Hubo situaciones claves y el equipo nunca renunció a jugar, planteando una lucha importante en lo físico".

"Hubo una expulsión y el rival se queda con uno menos, pero eso no incide porque el equipo se queda parado igual, trabajando de la misma manera", subrayó.

Al ser consultado sobre los errores en la zaga, puntualmente los cometidos por Gonzalo Jara, Hoyos fue escueto y directo al defenderlo, asegurando que el seleccionado chileno "es un monstruo del fútbol. Es un placer el tenerlo y poder dirigirlo".

DT de Belgrano: La U tuvo el control, pero nosotros dominamos el juego

Por su parte, el técnico de Belgrano Leonardo Madelón indicó tras el empate que "el rival es muy bueno y nos ayudó a hacer un buen partido. No tengo duda que nos ayudará para ser un buen semestre este año".

"Jugamos con una gran institución, aunque les faltó la 'Gata' (Gastón Fernández), que es un jugador importante. Nosotros prevalecimos en la parte física y táctica", puntualizó.

Por último, recalcó que "el control de la pelota lo tuvo la U, pero el dominio del juego lo tuvo Belgrano. Nos vamos contentos ya que hicimos una buen pretemporada en La Serena".