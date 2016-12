Guillermo Hoyos: Es una bendición llegar a un club espectacular como U. de Chile

El nuevo técnico de Universidad de Chile, Angel Guillermo Hoyos, señaló que es una "bendición" llegar a un club tan espectacular como el estudiantil y se definió como un entrenador de mucho trabajo y cercanía con sus pupilos.

"Me acomoda que me llamen Guillermo. La sensación es única de estar en U. de Chile, siento un agradecimiento total", comentó en su primera frase luego de recibir una chaqueta y la camiseta del club "laico" de manos del timonel de Azul Azul, Carlos Heller, y su director ejecutivo, Pablo Silva.

"Para mí esto es una bendición más que un desafío, es un club espectacular, con las condiciones totales para trabajar, es un verdadero placer poder compartir caminos, estamos con mucha ilusión y con mucha prudencia. Somos gente de silencio y trabajadora", sostuvo para luego definirse como un DT con mucha cercanía.

"Somos gente de diálogo, ese día a día cuando vas conociendo, buscando la parte humana y que muchas veces nos olvidamos que es el verdadero capital que tenemos. Somos cercanos, porque sentimos el afecto, somos de ese estilo", apuntó el argentino.

"Lo primero que tenemos que hacer es desarrollar el conocimiento y a partir de ahí empiezan a construirse las cosas. Hablar por hablar anticipado o tener opiniones, no es la forma de ser de uno, es tratar de conocer internamente y a partir de ahí desarrollar el trabajo que venimos a hacer", prosiguió Hoyos.

Consultado sobre su estilo de juego, el ex seleccionador de Bolivia señaló que "creemos en un fútbol que nos gusta mucho y coincide con ser ofensivo. U. de Chile es un club inmenso, con una pasión desbordante. Necesitamos paciencia para lograr las cosas".

"Hay diferentes estilos de juego. No somos de hablar, por eso pido paciencia. Sobre ese tiempo habrá muchos diálogos y somos tranquilos, pero el tiempo lo va a decir, tenemos clara la idea en ese aspecto", manifestó el estratego azul, quien fue consultado por su evolución desde que inició el trabajo como técnico, en FC Barcelona B.

"El fútbol evoluciona todos los días y somos fanáticos de esa evolución, que se manifiesta en todos los aspectos. Tengo el mismo deseo que cuando emprendimos un viaje a España Hoy tenemos una situación que es una bendición y no un desafío", declaró.

Luego, le preguntaron sobre su criticada salida de la selección boliviana y explicó que "a Bolivia lo quiero, soy un agradecido de lo que he vivido en ese país, pero cuando me voy tengo códigos y no señalo a nadie, el tiempo dirá quién tiene la razón. Cuando decido irme a la U se le comunicó todo a la persona que había que hacerlo. La palabra traición no existe en mi diccionario, yo no he traicionado a nadie".

Refuerzos de la U

Carlos Heller, presidente de Azul Azul, señaló que los refuerzos para el club serán analizados con el propio Guillermo Hoyos y dejó la puerta abierta para los probables regresos de Leandro Benegas, Gonzalo Espinoza, Rodrigo Echeverría y Cristián Suárez.

De igual manera el empresario dio a conocer que desde hace un tiempo seguían a Hoyos, pero aclaró que su determinación pesó en el directorio de Azu Azul lo mismo que el voto de cualquiera de sus miembros.

"Mi decisión pesó en un directorio que tomó la decisión después de analizar mucho tiempo la forma de ser y cualidades de Guillermo. Lo seguimos hace mucho tiempo", declaró.

"Primó por la forma de trabajar, más que los deseos de cualquier otra persona, se hizo un análisis y decidimos por Guillermo que era la persona adecuada para dirigir esta institución", cerró.