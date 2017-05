Guillermo Hoyos: Estoy muy bien en la U, nunca había visto la pasión que hay acá

El director técnico de Universidad de Chile Guillermo Hoyos brindó este martes la última conferencia de prensa de un semestre en el que obtuvo el título del Torneo de Clausura, en la que aseguró sentirse muy bien en el equipo laico y que no ha pensado en la posibilidad de llegar a Celta de Vigo, equipo en el que interesa.

"Yo estoy bien acá. Soy feliz. Hay situaciones que te hacen vibrar, emocionar, y yo caminé mucho y nunca vi una gente como acá, una pasión así no la vi nunca", advirtió en el entrenador.

"Esto no es para que la gente coree el nombre de uno. Ni he pensado si me gustaría dirigir a Celta, no he pensado en dirigir la selección argentina, ni Boca. Nunca lo he pensado porque estoy muy bien aquí", aseguró el adiestrador.

En cuanto al interés de Celta, algo de lo que ya hablan en España, aseguró: "No sé nada. Yo no miento. Estoy mucho más que bien en la U, decir una cosa por otra no sería correcto, ni sacar ventaja tampoco. Estoy tranquilo. Estamos hablando y conversando. Es un honor estar aquí y estoy disfrutando este momento".

Respecto al futuro de Universidad de Chile, Hoyos destacó que "ya estamos encaminados para lo que viene. Ahora hay que ir creciendo gradualmente en todos los órdenes y que este equipo busque todo lo que puede".

De cara a los refuerzos para el próximo semestre, apuntó: "Es un tema a nivel dirigencial también. Hay que intercambiar para seguir creciendo. Esto es un desarrollo permamente. La dinámica de este club te lo exige. Primero debemos cristalizar nosotros y valorizar lo que hemos logrado. Hoy hablar de quién podría venir no es correcto. Hay que sentarse a conversar, ver los pro y los contra. Hay posibilidades pero tenemos paciencia".

En ese mismo plano, habló de una eventual salida del goleador del equipo. "Lo de Felipe (Mora) no me extraña por las condiciones fubolísticas. Le deseamos lo mejor desde aquí. Yo creo que es un futbolista de un nivel que realmente nos dolería que se vaya como jugador y como persona. Es un honor compartir con él", indicó.

Su relación con el plantel

Guillermo Hoyos, además, puntualizó en su cercanía con los jugadores, advirtiendo que no lo hace para intentar sacarles rendimiento.

"Yo no me acerco a ti para que rindas. El día que te abrace para sacar tres puntos no estoy en el camino correcto. Es un mi manera de ser. Yo soy de contacto. Después eso genera situaciones. Pero no me acerco a una persona para buscar un beneficio. Pienso que los que se llevan los elogios son los jugadores", indicó.

Hoyos también valoró lo que consiguieron. "Es obvio que lo que hemos vivido ha sido tremendamente importante y sobre todo muy profundo. Uno muchas veces piensa que ya pasó, que ya sucedieron la cosas, y es todo lo contrario. Va pensando en las acciones a partir del día en que se empezó a trabajar. Hay cosas muy lindas. Es una gran bendición haber terminado con un título. Estoy agradecido del club, de los chicos, el personal, los periodistas y sobre todo Dios y la Virgen", apuntó.

Además, aseguró que "en todos los clubes que hemos trabajado, hemos tratado siempre de buscar los objetivos grandes. Es un camino y hay quince equipos más. Por eso el dicho que no importa como se empieza sino como se termina. Teníamos la ilusión como todos los clubes".

El técnico argentino también habló de la partida de Gastón Fernández al inicio del torneo. "Cuando se fue lo lamentamos porque es un jugador bárbaro. Internamente sabemos lo que representa para nosotros. Lo consideramos uno más. Tenemos un grupo de información y nunca se salió. Sólo le falta la medalla. A lo mejor se la podemos hacer llegar", expresó.

Bielsa, Sampaoli y las nominación de Yerko Leiva

Hoyos además resaltó la nominación a Yerko Leiva en la lista preliminar para la Copa Confederaciones. "Es una sorpresa que lo nominen. Eso demuestra que se mira a todos los jugadores y hace que se motive a todos los futbolistas del nivel nacional, que saben que los están mirando", destacó.

"Hoy Yerko tiene esa posibilidad brillante, una motivación importante para las instituciones también. Nos invita a todos a trabajar mejor. Yo no creo en las casualidades sino en los merecimientos. Yerko tiene un futuro enorme. Es un lindo triunfo de la institución y de sus componentes", argumentó.

Finalmente, evitó compararse con Marcelo Bielsa o Jorge Sampaoli y aseguró que aún no puede pensar en emular lo que han realizado sus dos compatriotas en sus respectivas carreras.

"Me preguntaron -en enero- si jugaría como Bielsa o Sampaoli y es una falta de respeto. Hay historia en eso y nosotros somos muy chiquititos. Esto es día a día, yo no puedo decir que va a pasar o no. Sí te puedo decir que seguiremos creciendo y tratando de mejorar. Tanto en lo humano como en lo futbolístico", sentenció.