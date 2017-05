Guillermo Hoyos: Herrera, Lorenzetti y Jara tienen alta médica y están en perfecto estado

El técnico de Universidad de Chile confirmó que los jugadores Johnny Herrera, Gustavo Lorenzetti y Gonzalo Jara superaron sus dolencias y estarán disponibles para el complicado partido de este viernes ante Cobresal, por la fecha 13 del Torneo de Clausura.

"Entrenaron con normalidad, tienen el alta médica y están bien, están aptos para el partido del viernes. No creo que arriesguen, si hay un alta médica es porque están bien, el riesgo es normal para cada uno, eso no lo podemos medir, pero hay un alta médica y están en perfecto estado", declaró el DT que profundizó sobre el estado del golero.

"Johnny está en la misma situación de hace siete días atrás y 15 días, en la misma situación", acotó para luego hablar sobre el dificultoso presente del conjunto "minero", que está en la última posición de la Tabla General Acumulada.

"-Esperamos- poder jugar con esa dificultad, es obvio que es complicado por el hecho de un descenso, no es fácil llevar eso, pero va a ser un partido muy intenso, tienen que buscar para tratar de sumar y nosotros también lo necesitamos", manifestó.

"Va a ser un partido muy intenso por los dos equipos, ambos están en diferentes situaciones, buscan los puntos para conseguir sus objetivos y veo un repunte importante en las últimas fechas", prosiguió.

Hoyos también fue consultado sobre si considerará un fracaso si no consigue el título del Clausura, lo que descartó de plano: "No creo en el fracaso, el fracaso es que te quedes a dormir, no entrenes, no busques. Lo tienes que buscar. Estamos ante una muy buena posibilidad y hay que sumar. Se ha buscado el campeonato".

"No tengo esa virtud de pensar que las cosas no van a salir. Pienso al revés, que las cosas pueden salir, hay que buscarlas. Si te quedas sentado y no intentas, no vas a fallar nunca, pero el equipo sigue intentando ante otros equipos que tienen calidad y capacidades", comentó.

Así mismo, el DT otra vez fue requerido sobre las críticas de sus jugadores a los árbitros: "Cuando se dicen cosas es para tratar de mejorarlas. Nunca con la idea de ofender, es apoyar. Son decisiones al límite, de milésimas de segundo y luego en televisión ves otra cosa. No creo en la mala fe", declaró.

La U juega este viernes ante Cobresal a las 20:30 horas (23:30 GMT), en el Estadio Nacional.

Nivel del torneo

Otro tema que tocó el profesor Guillermo Hoyos fue el nivel del torneo, ampliamente criticado por su irregularidad, descartando que éste sea mediocre, pues cree que "la competencia aumenta la calidad".

"Hay equipos que están jugando bien al fútbol, eso hace más competitivo el campeonato. Hay equipos que llegan a estas tres fechas con posibilidad de campeonato, que yo no lo voy a ver iregular como otros, lo veo como algo más competitivo y aplaudo eso, la competencia aumenta la calidad".

"Potencia a todos los clubes, la ilusión de todos los jugadores y cuerpos técnicos. Aumenta la competencia", añadió el argentino.

Además, consideró que el hecho de que Colo Colo tenga un punto más y sea líder "no refleja que pueda salir campeón, juega con Everton y también buscará ganar el campeonato. O'Higgins también, Unión Española... hay muchos equipos que pueden tener esa posibilidad".

"Creo que quizás el que menos pensamos pueda llegar a estar, por eso soy muy cauto en eso y trato de vivir partido a partido y hablar con hechos y no con lo que puede llegar a pasar. Nuestro objetivo es tratar de ganar el viernes, luego el miércoles, después el domingo. Saltar y vivir lo que puede llegar a venir, hay mucha sorpresa, no solo en el orden del fútbol, sino que en la vida".