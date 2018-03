Guillermo Hoyos: Johnny Herrera es un arquero importante, de equipos grandes

El técnico de Universidad de Chile, Guillermo Hoyos, destacó el nivel de Johnny Herrera en medio de su nominación a la selección y dijo que es un portero importante, justo cuando apareció la opción de que sea titular de la Roja tras la bajada de Claudio Bravo.

"No me quiero introducir en una situación que desconozco, pero personalmente hablo si los jugadores con los que uno trabaja están capacitados para estar en la selección, y digo que Johnny es un arquero muy importante, de equipos grandes, que marcan camino en una atajada", apuntó.

"Da seguridad y buen saque... A mí me gusta y es ganador. Después no quiero entrar en lo otro, porque no es de mi incumbencia y lo desconozco", señaló para señalar de igual forma el llamado de Jean Beausejour.

"Son jugadores contrastados internacionalmente y después el entrenador verá si quiere probar, lo desconozco, pero hablando de jugadores que citó, me parece correcto", apuntó.

También Hoyos fue requerido sobre la polémica entre Claudio Bravo y Reinaldo Rueda con la ANFP: "Es un tema delicado, cuando era seleccionador había entrenadores que se introducían a la opinión, no me parecía correcto, había un desconocimiento de la interna que uno manejaba, no me parece correcto que haya opiniones y opiniones, que se crean a través de una mala información", comentó.

"Cuando era seleccionador no me gustaban esas opiniones que eran para tratar de ocupar mi puesto, más que tratar de mejorar el colectivo o el trabajo de selección, simplemente tratar de que no prospere lo que uno mejoraba", agregó.

"Soy respetuoso, creyente y no me gusta hablar por hablar, cuando hablo es porque tengo una opinión y esa opinión es certera y no puedo hablar si no tengo esas opiniones, por eso hoy vuelvo al tema, como hombre de selección que fui no me gustaban las opiniones de fuera, me hubiese gustado que me las dieran a mí, me gustan las opiniones directas y no me gusta que me manden mensajes", cerró.