Guillermo Hoyos: Tras conocer al plantel, hay tranquilidad

El técnico de Universidad de Chile, el argentino Angel Guillermo Hoyos, expresó en diálogo con Al Aire Libre en Cooperativa, que tras analizar el plantel del elenco azul, se está tomando las cosas con calma, dado que la calidad humana del plantel le permite comenzar a trabajar de buena manera en el tema deportivo.

El entrenador explicó que hizo un análisis previo del equipo, pero que el contacto con el plantel le permitió sacar sus primeras conclusiones.

"Uno realiza una investigación tal como lo hace la otra parte hacia uno. Y por esa investigación no toma decisiones, solo sirve para saber dónde está parado y cómo está parado, y para a partir de ahí conocer", dijo.

"Entramos y tras conocer un poco, lo que habías investigado no era tal comos se manifestaba. Por eso hay una tranquilidad importante en cuanto a que hay un equipo y hay hombres con una solidez humana, y esa capacidad nos tiene tranquilos, porque a partir de ahí podemos trabajar en lo deportivo", añadió.

El flamante entrenador azul adelantó que buscará llevar al plantel de la mejor manera, amparado en que él aún se siente futbolista.

"He sido jugador casi 20 años, y he tenido muchas dificultades, tuve una infancia difícil y te va golpeando cuando vas creciendo, y vas aprendiendo a golpes, y a partir de ahí manejo situaciones tal como busco que los demás las maneje conmigo, con franqueza, y con mucha dedicación al jugador, porque nunca me he dejado de sentir jugador", comentó.

"Espero un camarín donde debe prevalecer la alegría, la fe, porque te hace ubicarte en muchas situaciones complejas", añadió.

Hoyos lamentó la lesión de Fabián Monzón y adelantó que se tomará con tranquilidad el tema de los refuerzos.

"Hay una situación que no la esperábamos, se lesiona y con dos meses de recuperación, solo queda desearle una pronta recuperación. Los amistosos servirán para conocernos un poco más, para ir creciendo, y para que la gente vaya colaborando", comentó.

"Ahora queda que la dirección deportiva del club haga su trabajo", añadió.

La U viajará el jueves para jugar ante La Serena el viernes. El domingo, en tanto, jugará ante Belgrano de Córdoba.