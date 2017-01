Guillermo Hoyos: Trataré de hablar con Beccacece y Castañeda sobre el equipo

El entrenador de Universidad de Chile, Guillermo Hoyos, conversó este jueves respecto a sus primeros días al mando del equipo azul y aseguró que quiere hablar con Sebastián Beccacece y Víctor Hugo Castañeda, ex directores técnicos del equipo, para conocer más detalles sobre el plantel.

En diálogo con el Canal del Fútbol, Hoyos expresó que "voy a charlar con diferentes entrenadores. Trataré de intercambiar impresiones con Sebastián (Beccacece) y (Víctor Hugo) Castañeda, de charlar e intercambiar opiniones para saber como está el plantel".

"Nos familiarizaremos con el equipo"

Respecto a conocer a los jugadores del equipo, manifestó que su idea es "tratar de ir poco a poco. Estas son cosas que se tienen que cumplir, con días de trabajo. Poco a poco nos familiarizaremos con el equipo".

En cuanto a los jugadores históricos que aún militan en el equipo, como Johnny Herrera y Matías Rodríguez, acotó que "son muchachos que ganaron muchas cosas. Lograron grandes cosas a nivel individual y colectivo. Desde afuera parecen que son personas extrañas, pero por dentro son normales, humildes y sencillas".

"Uno ve cosas personales de ellos que alegran y tenemos una comunicación frontal. A nivel de rendimiento y trabajo, tenemos una gran relación. Vemos el futuro de manera alentadora, en el tema de convivencia", complementó.

Sobre a la disciplina que aplicará, explicó que "la forma es de comunicación permanente. Existe la libertad, pero no debe haber libertinaje. Somos abiertos en ese aspecto, pero también hay cosas que se conversan".

"Esta institución amerita una gran responsabilidad, por su magnitud, y cada uno sabe esa condición. No se puede condicionar al ser humano a una disciplina dictatorial. Soy amplio, pero pongo condiciones", prosiguió.

Refiriéndose al Torneo de Clausura, dijo que "hemos visto muchos partidos y estamos siguiendo a varios equipos, sobre todo a los primeros cuatro que enfrentaremos al inicio. Vemos a Colo Colo y la UC, que son intensos y de buen pie. Están en un nivel muy importante".

Sobre Pablo Guede

Ahondando en los albos, señaló que conoce "el trabajo de (Pablo) Guede, me gusta lo que hace. Colo Colo es un grande y estará en la disputa de todo lo que se juegue. Tenemos que estar a la altura, porque la U es un club grande, tiene mucho sentimiento y su gente es de mucha pasión. Tenemos que estar a la altura de eso".

También habló sobre su paso en la selección boliviana, donde dirigió seis partidos, y cree que sus ex pupilos "actuaron con una brillantez enorme, con una hombría muy grande. Les mando una felicitiación enorme".

En cuanto a los puntos que le quitaron a los bolivianos, solo comentó que "es muy amplio ese asunto. La gente que corresponde dará su veredicto como tiene que ser".

Finalmente tocó el tema de su relación con Lionel Messi, a quien dirigió en las divisiones menores de FC Barcelona, manifestando que "es una relación y amistad en silencio. De parte de ambos no buscamos nada. Es una relación de muchos años y que continúa a la distancia, porque no nos vemos por nuestras actividades. Es un orgullo verlo donde está ahora".