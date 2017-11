Gustavo Lorenzetti disparó contra el arbitraje: Sinceramente Eduardo Gamboa nos irrita

Gustavo Lorenzetti, volante de Universidad de Chile, lanzó sus dardos contra el arbitraje de Eduardo Gamboa en la final de Copa Chile, pues, a pesar de que reconoció que Santiago Wanderers fue el justo ganador, señaló que "condicionó un poco el partido" por algunas jugadas.

"Desde afuera fue un partido parejo donde ellos aprovecharon cada una de las ocasiones que generaron. Sin embargo, a mi entender, al no tener cámaras para ver la repetición, me pareció que Esteban Carvajal debió recibir la segunda cartulina amarilla y no sé por qué no se la mostraron", partió señalando el volante argentino.

"Sinceramente Eduardo Gamboa nos irrita un poco a nosotros. Creo que su arbitraje, si ustedes ven su historial, para mí se ha equivocado mucho contra Universidad de Chile. Entonces, específicamente en la jugada de Carvajal que fue un agarrón de camiseta, doble tarjeta amarilla y expulsión, no entiendo qué pasó", agregó.

Pero eso no fue todo, porque mencionó que "cuando cada foul es amarilla para tu lado y el otro equipo no recibe ninguna, yo siento que eso está condicionando un poco el partido".

Finalmente, se refirió al único objetivo que le queda a los azules en este semestre, el Torneo de Transición.

"Este un plantel que debe fortalecerse después de esta derrota. Estábamos muy cerca de conquistar un nuevo título, pero tenemos una semana para pensar, recuperarnos y afrontar estas tres finales que nos quedan para depender exclusivamente de nosotros. Vamos a luchar hasta el final por el bicampeonato", cerró Lorenzetti.