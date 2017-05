Gustavo Lorenzetti: Sería un honor retirarme en Universidad de Chile

El volante de Universidad de Chile Gustavo Lorenzetti habló tras la obtención de la estrella 18 de los azules y aseguró que sería "un honor" retirarse con la camiseta del elenco estudiantil.

"Sería un honor retirarme en la U. El próximo año termina mi contrato, cuando tenga 33 años. Me siento bien y me gustaría seguir jugando. Ya veremos lo que pasa el próximo año", manifestó Lorenzetti en el programa "Nunca es Tarde" de Fox Sports Chile.

Respecto a la obtención del título con los azules, apuntó que fue "un año que arrancó difícil, pero con humildad y trabajo logramos el objetivo mayor".

Aseguró que uno de los duelos claves para el plantel fue el choque con Huachipato, porque "en el ambiente estaba de que la U había perdido el rumbo y nosotros, internamente, sentíamos que encontramos el camino. Y el otro partido clave fue ante Unión Española, porque era un rival directo y se lo ganamos de manera especial. Fue el empujón para pelear el título".

Respecto a la obtención de la nueva estrella estudiantil, explicó que el equipo sabía que "era complicado. Cuando un equipo grande toma la punta, en un torneo corto, es casi imposible sacarlo de ahí. Dependíamos de la caída de Colo Colo, pero seguimos trabajando y confiando".

Sobre el choque con San Luis, por la última fecha del campeonato nacional, manifestó que "hicimos el gol y queríamos que terminara, pero quedaba mucho partido. No podíamos permitirnos no ganar el título. Se había armado un ambiente muy lindo como para desperdiciarlo".

Además, alabó el trabajo de Guillermo Hoyos al mando del plantel estudiantil: "Se habló mucho del tema personal y espiritual, pero poco del trabajo de campo. Es muy meticuloso y sabe mucho del rival. El complementa su trabajo con su cuerpo técnico, que es muy amplio. Guillermo descomprimió el camarín con su llegada".

Finalmente, recordó el paso de Sebastián Beccacece por el club azul y dijo que aún no entiende por qué fracasaron con él: "Todavía no encontramos la explicación de por qué nos fue mal. Somos los mayores responsables de ese momento. Entrenábamos muy bien, pero a la hora del partido no llevamos a cabo sus ideas de la mejor manera".