Gustavo Lorenzetti tras su nacionalización: Chile es mi segunda casa

El mediocampista de Universidad de Chile Gustavo Lorenzetti habló tras su nacionalización y aseguró que Chile es su "segunda casa" y que está muy agradecido por esta noticia.

El jugador celebró en el Centro Deportivo Azul la noticia, asegurando que está "muy contento. Hacía un tiempo que me dijeron que estaba muy cerca. Así que también es una tranquilidad muy grande".

"Chile es mi segunda casa. Llevo más de 10 años acá e hice prácticamente toda mi carrera futbolística acá. Así que estoy muy agradecido y contento", añadió.

Además, comentó que "el día de mañana, si no me radico en Argentina, lo haré acá. Mis hijos son chilenos y no lo dudé demasiado cuando el club me lo planteó. Me dijeron que me podían ayudar con los papeles y lo hice".

El ahora chileno Lorenzetti degustó empanadas tras la práctica de la jornada y dijo que su vida en el país es como la que "hacen la mayoría de los jugadores chilenos o extranjeros".