Herrera y opción de Jara en Boca: Es difícil que por el momento se vaya de U. de Chile

El arquero y capitán de Universidad de Chile, Johnny Herrera, fue consultado este martes en conferencia de prensa sobre la opción que tiene el defensor Gonzalo Jara de emigrar a Boca Juniors de Argentina, asegurando que su compañero debe decidir, pero se mostró confiado en que continuará en el club.

"No tengo clara la postura de Gonzalo, no sé si será formal... El y su familia verán y pondrán sobre la balanza el momento que está viviendo y lo que le costó rendir y ser campeón en el club, creo que es difícil que se vaya por el momento de la institución, pero si se quiere ir será a un club muy importante como Boca, aunque la U también lo es", advirtió.

Según el meta azul que exista interés en Jara "es normal, la cantidad de ofertas que se han hecho por nuestros jugadores, como pasó con Lorenzo Reyes o Jean Beausejour, es pocas veces vista. Estoy orgulloso de ser compañeros de ellos y de que la mayoría no se hayan querido ir. Esta es una familia, desde el que limpia las canchas hasta el presidente, somos un equipo bien afiatado y una institución que cada día está mejor".

Ante estas ofertas, el seleccionado nacional aseguró que mantiene "el discurso del año pasado que se nos fueron muchos jugadores. Hablo con David (Pizarro) todos los días para que no se retire a fin de año, hizo una pretemporada algo más fuerte y creo que fue el mejor en el último partido. Espero que Gonzalo también se quede, está en el club de sus amores y espero siga para mantener un plantel".

El portero también contó que pudo partir al fútbol argentino este semestre, aunque no quiso revelar el club que se interesó en sus servicios. "A mí me llegó algo hace dos semanas por el doble de lo que ganó acá, pero no quise por la estabilidad que tengo en el club y en este país", apuntó.

En esa misma línea, Herrera advirtió que espera que lo conseguido durante el último semestre se pueda "mantener durante muchos años" y que el plantel se siga potenciando para poder incluso pelear la Copa Libertadores.

"Jugadores como Mauricio (Pinilla), (Jean) Beausejour, Gonzalo o el mismo David (Pizarro) que son jugadores de mucha calidad y que estaban en ligas más competitivas optaron por venir, pocas veces hemos tenido un plantel tan competitivo como el de ahora. Tenemos que jugar Copa Libertadores y vamos a dejar todo. Dios quiera podamos conseguir ese campeonato tan ansiado que es el único que nos falta a nivel internacional", expresó el futbolista.

Respecto a la lucha que tendrá Pinilla en el centro del ataque auguró que "Mauricio se va a cansar de hacer goles, a Isaac Díaz todos los conocemos, Leandro Benegas deja todo cada vez que juega, no tuvo una gran temporada en cuanto a goles, pero sí en cuanto al sacrificio. Pinilla no ganó nunca un título en la U, pero hoy tiene todo para hacerlo. Isaac cada vez que le toque sé que lo hará bien".

Ante la posibilidad de que el ex Genoa sea el capitán, Herrera dijo: "No tengo ningún problema. La jineta para mí es un simple adorno, capitanes en la cancha pueden haber mucho".

El arranque del Transición y los arbitrajes

Universidad de Chile arrancó el Torneo de Transición derrotando por 1-0 como visitante a Curicó Unido, sobre este encuentro aseguró que fue "positivo el inicio del campeonato, era un partido difícil, en una cancha muy mala. Conforme por lo hecho".

Además, aseguró consultado por los empates de Universidad Católica y Colo Colo en el arranque que "ir a jugar a Curicó, a Quillota o Rancagua es tremendamente difícil, a veces no es tan valorada nuestra competencia, pero casi la mitad de la selección chilena titular juega en nuestro medio".

Herrera, además habló de los polémicos arbitrajes del inicio del torneo. "Sabemos que andan mal y hay que apoyarlos. Creo que fue justificado el revuelo por todos los errores que hubo, pero en el caso de Gamboa la mano que no cobró pudo ser o no, para mí los penales que cobra fueron, lo que causa ruido es la acusación que hizo el jugador de Curicó. No están pasando por un buen momento, pero hay que apoyarlos, es lo que hay", indicó.

Aniversario del debut, Paredes y el TAS

El 1 de agosto de 1999 Johnny Herrera tuvo su debut profesional, ante lo cual advirtió que "cumplir 18 años desde que debuté en este club es un orgullo. Feliz de pertenecer en esta institución tan bella".

Este día también hay otro que celebra, pero un cumpleaños, se trata del goleador de Colo Colo Esteban Paredes. Consultado sobre esto, Herrera respondió con humor: "Es un tema muy irrelevante para mí... Que siga jugando harto tiempo en Colo Colo no más".

Finalmente, se refirió al falló que debe entregar el TAS por el caso "Nelson Cabrera", asegurando que "es un tema difícil. Bolivia metió un jugador que no podía jugar, como pasa en el barrio y ahí te quitan los puntos. Creo que la FIFA hizo lo correcto más allá de que esté metido Argentina y de lo que pasó con Messi que dicen que presionó un auspiciador".

Universidad de Chile jugará este viernes a las 20:00 horas (00:00 GMT) frente a Deportes Temuco en el Estadio Nacional por la segunda fecha del Torneo de Transición 2017.