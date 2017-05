Hijo de Guillermo Hoyos: Es muy lindo lo que estamos viviendo en la U con mi padre

El hijo de Angel Guillermo Hoyos, de su mismo nombre, habló sobre el trabajo que él y su padre están realizando en Universidad de Chile, asegurando que tanto él como el entrenador están felices y agradecidos por estar en el cuadro azul.

En declaraciones a El Mercurio, "Bochy", como le apodaron sus abuelos para diferenciarlo de su papá, aseguró que "es muy lindo todo esto que estamos viviendo en la U con mi padre. Estamos muy agradecidos y felices".

Respecto a su recorrido en el fútbol, comentó que jugó en "Celta de Vigo B, Talleres de Córdoba, Barcelona B, Palamós, en Grecia, Perú, Estados Unidos y Venezuela. Siempre a uno le pican los pies por volver a la cancha, pero se dio esta posibilidad y me vine a trabajar con mi papá a la U".

Además, reveló que coincidió con Lionel Messi en FC Barcelona, cuando su padre dirigió a la filial del club catalán: "Entrenamos juntos unos meses, pero al final me tuve que ir porque no me salieron los papeles españoles en ese momento".

En cuanto a su trabajo en el Centro Deportivo Azul, por el cual no percibe sueldo, Hoyos hijo comentó que está "feliz trabajando con mi padre. Soy un simple colaborador, como una especie de comodín. Estoy aprendiendo lo más que pueda y también disfrutando de todos estos momentos, porque no siempre uno tiene esta posibilidad".

Eso sí, reveló que quiere "retomar mi carrera en la cancha. De hecho, quiero jugar en Chile y estoy buscando club. Ojalá se dé alguna posibilidad en Primera o Primera B. Soy un volante creativo y sé que puedo responder a cabalidad. Luego, espero estudiar para ser técnico, como mi padre, para trabajar con él o de manera independiente".

Tras la eliminación en la Copa Sudamericana, acotó que el plantel estudiantil "ya dio vuelta la página y va a pelear hasta el final en el Clausura. Cada vez el nivel de juego es más alto".

Finalmente, dijo que su padre tiene "su carácter en el camarín, pero él siempre está preocupado de todo, de que sus jugadores estén bien en la interna. Conforta a los jugadores, porque siempre es sincero con el prójimo, le preocupa que el ser humano sea pleno en todos los ámbitos. La espiritualidad que se le atañe va de la mano con su gran trabajo futbolístico".