Hijo de Leonardo Rodríguez mostró su deseo por defender a Universidad de Chile

Thomas Rodríguez, jugador argentino de Genoa e hijo del ex futbolista Leonardo Rodríguez, no descartó la posibilidad de defender a la selección chilena, en caso de ser nominado.

En entrevista con El Gráfico, el futbolista aseguró que "tengo el corazón en los dos países, porque si bien fui mayormente criado en Argentina, nací en Chile y sé todo lo que mi papá vivió allá, lo importante que fue", respondiendo a la consulta sobre el país que quiere defender a futuro.

También reconoció que tuvo contactos para ser convocado a las selecciones sub 15 y sub 17 de Chile, pero "por unos papeles que me faltaban, no me daban los tiempos para llegar a los torneos", apuntando a que desde ahí, nunca más hubo acercamientos con la Roja.

A su vez, el volante formado en Banfield declaró que es de su agrado el juego de Mauricio Isla, ya que el lateral nacional "es buenísimo tanto en defensa como en ataque", añadiendo que el actual defensa de Fenerbahce "recorre toda la banda y en Italia se usa mucho eso, esa es la manera en que jugaré aquí en Genoa".

Por último, Thomas Rodríguez confesó ser hincha de Universidad de Chile y no ocultó su deseo de jugar en algún momento de su carrera en los azules, agregando que "si me preguntan por un sueño, me imagino saliendo al estadio de la U con la camiseta puesta y la cancha llena, como siempre".