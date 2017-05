Hinchas de U. de Chile agotaron entradas para duelo con San Luis en menos de dos horas

Una verdadera locura provocó el comienzo de la venta de entradas para el compromiso que jugarán este sábado a las 15:00 horas (19:00 GMT) Universidad de Chile y San Luis, en el que los azules tienen la posibilidad de sumar un nuevo título a sus vitrinas.

A las 22:00 horas se habilitó por medio del sistema Punto Ticket la venta de los boletos para el choque que se jugará en el Estadio Nacional de Santiago sólo para quienes hayan comprado al menos una vez una entrada para ver a la U en el presente Torneo de Clausura.

Considerando esto, los fanáticos del cuadro laico no se hicieron esperar para poder asegurar un ticket, llegando a provocar listas de espera de más de una hora, debido a los cerca de 40.000 usuarios que lograron entrar en simultáneo al sitio web, agotando los boletos en menos de dos horas.

En redes sociales, los hinchas azules hicieron notar su malestar por la larga espera y por el sistema utilizado. Esto mientras aún quedaba entradas, algo que se intensificó una vez agotadas las entradas.

De esta forma, los 30.000 tickets que se dispusieron para el público se agotaron (los otros 15.000 son para abonados y cortesía), algo que garantiza que Universidad de Chile buscará su estrella 18 ante un Estadio Nacional repleto.

El duelo ante San Luis está programado para las 15:00 horas del sábado y la Intendencia Metropolitana aprobó un aforo de 45 mil personas.

Las reacciones en redes sociales:

@Cooperativa Es una mierda el sistema me meti 9:30 de la noche y no que daban entradas😭😭😭

Brígido, se agotó todo. Pensé que no habían tirado todas las entradas 🤔

@Cooperativa Estuve esperando 1 hora y media y ya no quedaban entradas 😂😂

@udechile Ya estan agotadas las entradas creo que esto no sirvio de nada! Fui a mas de 7 partidos y no me dejo comprar una mierda azul azul 🔵🔴😡😡😡