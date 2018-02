Hoyos no le cierra la puerta a otro refuerzo: Se dará si aparece una opción muy buena

Previo al debut de Universidad de Chile ante Unión Española en el Campeonato Nacional 2018, el técnico Guillermo Hoyos se mostró abierto a sumar un nuevo refuerzo, aunque aseguró que debe ser un muy buen jugador que llegue a elevar la competencia y no a amontonar futbolistas.

"La posibilidad es latente siempre que aparezcan opciones muy buenas, si el que llega no exige la competencia debida, no puede venir. Si aparece esa situación se abren las posibilidades para la incorporación. Siempre sumar un jugador de ese calibre es necesario, porque no me gusta amontonar", comenzó diciendo el técnico argentino.

En esa misma línea elogió al plantel que con el cuenta y con el que dijo sentirse conforme. "Los que tenemos son de una jerarquía enorme con los que ganamos un torneo, perdimos una final y fuimos terceros en otro torneo, al plantel y la institución le deseo una gran temporada", indicó.

El último que se incorporó fue el panameño Armando Cooper, sobre él, Hoyos aseguró que el fin de semana "no será citado por conocimiento del equipo mismo, está hace poco y se debe integrar, no es oportuno hacerlo ahora. Aprovechamos para trabajarlo y para crear un vínculo con el colectivo".

"Llegó una persona con una predisposición extraordinaria al trabajo y lo que es el club. Está sorprendido con un montón de cosas. Es un futuro mundialista con un entrenador de respeto (Hernán "Bolillo" Gómez) que habló maravillas de él. Es un jugador que nos traerá muchas satisfacciones", agregó.

Su defensa a Soteldo y la continuidad de Monzón

Sobre el venezolano Yeferson Soteldo, aseguró que "Llegó muy bien y me sorprendió en muchos aspectos y en todas las pruebas. Es un excelente jugador y todos lo han visto".

Respecto a las críticas que ha recibido por no estar en su peso ideal, apuntó: "Tuvo vacaciones y es obvio que está permitido sumar un kilo. Los nuestros siempre se fueron con trabajo, pero nosotros no somos responsables de lo de Yeferson porque llegó después".

"La verdad es que en este tipo de cosas prefiero el silencio que hablar. Estamos felices con él. Estamos felices que nos haya elegido a nosotros. Lo vamos a defender, valorar y no vamos a hablar", agregó.

En cuanto a la posible salida de Fabián Monzón, apuntó que "es del plantel y tenemos total confianza en él. Jugó mucho y en diferentes posiciones. Creo que el tema de los contratos es más a nivel dirigencial que técnico".

"A cualquiera que me toquen de mi equipo lo voy a defender públicamente aunque me cueste el puesto, nunca dejaré de ser futbolista, mi raza es ser jugador aunque ahora entrene", expresó.

El choque con Unión Española

Respecto a los objetivos que tiene Universidad de Chile para el Campeonato Nacional 2018, apuntó que "tenemos la posibilidad intacta porque llegó gente que viene a reforzar el equipo con muchas ganas y deseo, hemos trabajado en mejorar cada área y estamos contentos con nuestro proceder".

Sobre Unión Española, el rival que tendrá el domingo a las 18:00 horas (21:00 GMT), expuso: "Es un equipo que ha llegado en los dos últimos torneos a pelear el campeonato, un equipo sólido que busca ser protagonista del torneo. Va a a ser un partido de resultado incierto, con dos equipos buscando ganarlo".

Finalmente, se refirió al fatal accidente que protagonizó una delegación de niños de la escuela de fútbol Colo Colo Lo Boza. "Eso es una cosa atroz que nos duele a todos más allá de una camiseta. Somos personas y les mandamos las condolencias, de todo el club y de todos nosotros. Eso es la vida, esto es fútbol, es deporte", sentenció.