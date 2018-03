Hoyos y partido con River: Es lindo para vivirlo, sirve para que el equipo pueda seguir compitiendo

El entrenador de Universidad de Chile, Angel Guillermo Hoyos, comentó el partido que sostendrán los azules el próximo 24 de marzo ante River Plate, que se confirmó este viernes, el cual consideró como importante para mantenerse en competencia.

"Lo estamos creando para eso, para que también, como hay un paro a nivel de FIFA el equipo pueda seguir compitiendo y que pueda llegar a ver esa densidad de partidos que hay en abril, después inmediatamente viene el partido con Racing y O'Higgins", declaró.

"Eso hace que realmente esto sea imposible poder llegar a competir con el mismo jugador que uega partido de copa o repetir el jugador, entonces esto de River es un lindo partido para vivirlo, jugarlo y disfrutarlo, porque creo que habrá mucha gente, nunca está solo, siempre introduces de 35 mil para arriba, calculo que habrá 40, 45 mil -hinchas-, como siempre", agregó.

También Hoyos repasó las palabras de Yeferson Soteldo, quien cree que la U puede ganar la Copa Libertadores, y comentó que uno debe tener ilusión, la cual "no te la puede cortar el hecho de que pienses que no puedes. La ilusión no se le quita a nadie, porque se trabaja. Si lo dijo es porque lo siente y lo felicito, eso lo obliga a más".

Por otra parte dijo que la U está obligada a ganar por representar a una institución importante y también descartó que tenga la idea de formar solo un equipo titular, pues estimó que todos son importantes en el plantel y eso es algo que deben aprender.

Para finalizar, destacó a Angelo Araos, Nicolás Guerra y Yerko Leiva, quienes "pueden ayudar al fútbol chileno de cara al futuro", como en el caso del segundo de ellos: "Tengo una ilusión muy grande para el futuro, lo que tenemos hoy lo disfruto, porque son jóvenes con un futuro brillante y que puedan llegar a caminar juntos a mi me alegra mucho".

La U-Everton

De cara al compromiso de este sábado por el Campeonato Nacional, con Everton, el ex futbolista recordó su paso por los viñamarinos y además dijo que será un duro enfrentamiento.

"Fue lo mejor, porque si hubiese tenido el pensamiento que tengo hoy en esos momentos hubiesen sido diferentes en mi carrera, por eso trabajo en la formación. Conocí a una persona como Antonio Bloise, la familia Caprile y mucha gente de la que guardo un recuerdo muy grande y hoy tengo una relación a la distancia con Antonito Bloise. Conocí al padre que era para mí, Al Capone", repasó.

"Es un equipo que tiene un gran entrenador, tiene jugadores de nivel, siempre están compitiendo en el mejor nivel, constantemente en ambos semestres que uno participó, es un partido extremadamente difícil que será duro en los 90 minutos y eso es lo que nos imaginamos", complementó.

Además anunció que Franz Schultz quedará al margen de este pleito porque "será papá el martes, si Dios quiere".

La probable oncena para el choque de este sábado, que se jugará en la jornada sabatina, desde las 12:00 horas (15:00 GMT) puede tener a Gonzalo Jara y Lorenzo Reyes, mientras Rafael Vaz ni Rafael Caroca viajarán a Viña del Mar.