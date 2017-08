Isaac Díaz: Tenemos la presión de sacar esto adelante y luchar por el campeonato

El delantero Isaac Díaz señaló que en Universidad de Chile no se ha cambiado la forma de trabajo luego de la derrota frente a San Luis de Quillota, señalando que "la idea del juego es de toque en reducido y la búsqueda de espacios".

En conferencia de prensa en el Centro Deportivo Azul, el atacante comentó que este viernes analizarán lo positivo y negativo del duelo ante los "canarios", añadiendo que solo han entrenado "pensando en Huachipato".

"Tenemos la presión de sacar esto adelante y luchar por el campeonato", añadió.

A su vez, recalcó que "mi idea es jugar de titular siempre. Uno tiene que ganarse la titularidad en los entrenamientos", agregando que se encuentra bien en la parte física para luchar por un lugar en la oncena inicial frente a los "acereros".

Respecto a la poca contribución de los delanteros durante el Torneo de Transición, Díaz aseveró que "nosotros vivimos de los goles, pero somos más de la mentalidad grupal. Si un volante hace un gol y ganamos 1-0, el trabajo está hecho", expresando que los artilleros azules "no tenemos esa presión de hacer goles y terminar como goleadores".

Por último, el oriundo de Fresia se refirió a la posible partida de Gonzalo Jara, apuntando a que el seleccionado nacional "es indispensable en la U, es uno de los pilares fundamentales del equipo".

Además, comentó que el zaguero no ha dicho "si se va o se queda. Acá hay pocos defensas y no hemos pensado en qué pasará si él no está".

Universidad de Chile recibe a Huachipato el domingo a las 18:00 horas en el Estadio Nacional por la cuarta fecha del Torneo de Transición.