Jean Beausejour: Un rival como Corinthians no te permite enfocarte en otra cosa

El jugador de Universidad de Chile Jean Beausejour se refirió a la trascendental semana que tendrá el cuadro azul con el duelo de revancha ante Corinthians y el choque ante O'Higgins por la penúltima fecha del Torneo de Clausura, asegurando que la importancia del rival de Copa Sudamericana no les permite enfocarse más allá del miércoles.

"El partido es tan trascendental, de tanta envergadura y ante un rival tan importante de Sudamerica, que es imposible, por más que uno quiera pensar en lo que viene el fin de semana, no enfocarse en este partido, sumándole que debemos revertir una serie", advirtió en conferencia de prensa.

"Que tengamos a Corinthians a mitad de semana no quiere decir que uno no piense en lo que se pueda hacer con O'Higgins, pero teniendo a un equipo tan grande al frente a mitad de semena se hace imposible poner nuestro foco en otra cosa", agregó.

De cara al encuentro del miércoles, agregó que "sabemos que habrá un marco de público importante, estaremos con nuestra gente y ojalá estén todas las condiciones para revertir la serie".

En cuanto al rival, agregó que "por lo que he visto, siento que el actual cuerpo técnico de Corinthians le da mucha continuidad a lo que fue el anterior proceso. Es un equipo que se hace respetar de local, pero afuera es más bien pragmática. Desde el partido en Sao Paulo, ambos equipos han tenido una evolución así que uno espera un partido mucho mejor jugado".

Sobre la mejoría del elenco laico en el último tiempo, algo que le permite estar peleando el Clausura, Beausejour opinó que "claramente los resultados han ayudado a que el análisis cambie y ha existido una mejoría en algunos aspectos del juego, más bien en la contundencia. Me parece que hemos ido en ascenso desde el inicio de la temporada".

Ante la posibilidad de ejercer rotación esta semana, apuntó: "Creo que en este instante ninguna -competencia- va en desmedro de la otra, aunque se tiene a satanizar la rotación. En el partido anterior había un viaje de cuatro horas en el que se podía rotar. Ahora hay días de por medio y un horario bueno para jugar al fútbol. De todas formas, es algo que resolverá el cuerpo técnico".

Además, habló de la opción de Jonathan Zacaría de ser convocado ante Corinthinas. "No tengo ingerencia en la lista de convocado. Estamos todos felices con su recuperación, queremos todos verlo en la cancha y creo que el hincha de la U más aún".

La lucha por el Clausura

Universidad de Chile es segundo del torneo de Clausura con un punto menos que Colo Colo, en una lucha que al parecer se reduce a dos, al respecto, Beausejour advirtió que "uno espera que los equipos de mayor convocatoria estén peleando arriba, pero en este tipo de torneos en los que cualquier racha te ayuda a estar peleando hace que los mal llamados chicos puedan alcanzar el título, no es algo que sólo pase aquí".

"No sé si la evaluación final tiende a hacer justa con el desenlace. La U ha ido de menos a más y esa evaluación no debiese cambiar si no se consigue el objetivo o no se pasa de ronda en Copa Sudamericana. Todos queremos el objetivo final, esto está inducido más por lo que consigues que por lo que mereces", agregó.

Además, agregó que "si uno revisa los principales medios de prensa, a la quinta fecha todos decían que había un claro campeón y todo eso cambio, Me parece que eso se resolverá en la última fecha".

"Con Católica teníamos la responsabilidad y no la sacamos adelante, pero no podemos sacar del análisis que perdimos a dos jugadores importantísimos para nuestro andamiaje en un par de minutos, fue un encuentro con muchas anomalías y después no nos supimos adaptar a lo que nos presentó Católica", añadió.

En cuanto al discutido nivel del torneo, el seleccionado nacional aseguró: "Acá siempre se tiene a autoflagelar y encontrar malo lo que hacemos. Creo que este torneo el nivel subió mucho respecto al pasado. Se dieron características que a mi entender hace que la competencia haya subido de nivel. Cada uno sabrá si es bueno o malo o si evalúa lo que hace a nivel internacional para calificarlo".

Sobre la fórmula para poder alcanzar el título, apuntó: "Lo más importante para nosotros es mantener el estilo de juego. Si somos nosotros mismos tendremos más opciones que intentando ser algo que no hemos sido en el torneo. Hay que tener paciencia sin que se convierta en pasividad".

Sobre Hoyos y su presente en la U

Sobre lo realizado por el técnico Angel Guillermo Hoyos desde su llegada aseguró que "he sentido que todos han puesto énfasis en la parte humana o en la "espiritualidad" que muestra el profesor, pero nada tendría sustento si no trabajara de la forma que se hace"

"Llega muy temprano a preparar los partidos. Siento que en la U tenemos todas las armas e implementos para trabajar como en cualquier otro lado y el DT está actualizado y a la ordel del día. Enfocarse sólo en lo humano sería menospreciar su trabajo", complementó.

Además, confesó sobre su presente que "hasta en los momentos malos estaba feliz en la U, porque es lo que siempre quise. Claramente las cosas se hacen más fáciles cuando estás bien. Este es el piso para que la U pelee los primeros lugares, no podemos conformarnos".

Finalmente, se refirió a su primer tanto con la camiseta azul. "Feliz, los que me conocen bien saben lo que significa ese gol para mí", sentenció.