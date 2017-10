Johnny Herrera: En este tipo de instancias lo que vale es el resultado

El portero de Universidad de Chile Johnny Herrera reconoció que el nivel de juego de los azules fue bajo en la victoria 1-0 sobre U. Católica, pero se mostró satisfecho por lograr tres puntos y seguir en la lucha por el título del Transición.

"Venimos con un desgaste que no es menor. A uno le gusta jugar miércoles y domingo, pero cuando hay concentraciones y viajes es un desgaste, este es un equipo de edad avanzada y a veces cuesta recuperarse, a estas alturas", declaró al CDF tras el partido.

"Esta semana ganamos, nos metemos en la pelea, teníamos una deuda importante con nuestra gente por los clásicos y se ganó, no hicimos un gran partido, pero en este tipo de instancias lo que vale es el resultado", lanzó el golero.

"No estamos jugando como queremos, lo hemos conversado, el profe nos dijo que no es la idea este tipo de juego, pero teníamos a algunos jugadores importantes afuera, la salida desde atrás no es lo mismo con Gonzalo Jara, con su trayectoria. Rescatamos el resultado", cerró Johnny.

La U alcanzó a Colo Colo con 21 puntos y quedó a tres del líder, Unión Española.