Johnny Herrera en Twitter: Que sea lo que Dios quiera

En medio del álgido momento que vive Universidad de Chile luego de que su portero y capitán Johnny Herrera anunciara que busca su salida del cuadro azul, el propio jugador agradeció en Twitter la reacción de los hinchas.

"Solo agradecemos por tanta buena onda... q sea lo q Dios quiera... grande la U", escribió en la red social el seleccionado nacional, acompañando el texto de una foto junto a su novia embarazada.

Herrera anunció en El Mercurio que la reunión realizada el pasado martes con parte de la dirigencia de Azul Azul fue para anunciar su deseo de partir.

Eso sí, en la concesionaria la idea es que el capitán del equipo se mantenga en el plantel, tal como explicó el director ejecutivo, Pablo Silva.

"He conversado personalmente con él. La intención del club es que siga con nosotros. Nuestra idea no ha cambiado. Él nos expuso sus deseos de salir, pero esa no es nuestra intención", dijo en horas de la tarde de este jueves.