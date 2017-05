Johnny Herrera: Es un orgullo haberle ganado cuatro definiciones a Colo Colo

El portero Johnny Herrera repasó el título logrado por Universidad de Chile el sábado pasado en el Torneo de Clausura y dijo que es un orgullo ser el más ganador en la historia del club, explicando que eso se suma al hecho de haberle ganado cuatro definiciones a Colo Colo.

"Es para lo que me preparo. Por eso no me veo tan eufórico cuando cumplo mis metas. Y si soy el más ganador en la historia del club, es parte de mi pega no más. Incluso si es ante el archirrival. Es un orgullo haberle ganado cuatro definiciones a Colo Colo: la de este torneo, la Copa Chile de 2016, el Apertura de 2014 y con Everton en 2008", dijo el arquero y capitán de la U en entrevista con El Mercurio.

"Es una satisfacción hacer bien lo que se te pide y más si es antes tu clásico rival. Eso es innegable. Lo que queda en la retina de la gente son las estrellas, los títulos y las definiciones estoicas como esta. Con eso me quedo, porque uno demuestra que sigue más vigente que nunca. Miro atrás y no me equivoqué al quedarme", añadió Herrera, quien dijo haber preferido la U en vez de aceptar una millonaria oferta desde México.

"Preferí permanecer acá junto a mi señora que tenía ocho meses de embarazo en lugar de irme a México y estoy feliz de eso", comentó Herrera quien hace un llamado a mantener la base del plantel para seguir peleando cosas.

"Siempre lo dije y se le repetí a mis compañeros en la celebración: si no vendíamos a Eduardo Vargas, a Gustavo Canales y a Osvaldo González, salíamos campeones de la Libertadores. Si los jugadores quieren y los dirigentes confían, podemos lograr los mismos objetivos e incluso superar lo que se hizo con Sampaoli", sentenció.