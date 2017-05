Johnny Herrera: "Estamos preparados para San Luis si llega con o sin incentivos"

Johnny Herrera, portero de Universidad de Chile, afirmó que San Luis de Quillota es un duro rival, que tiene la intención de "arruinar" los festejos azules en el partido que sostendrán el sábado por la última fecha del Torneo de Clausura, restándole importancia a los supuestos incentivos que puedan recibir los jugadores "canarios".

"Se nota un equipo que tiene muchas ganas de arruinarnos nuestro campeonato, que hoy por hoy depende de nosotros. Tenemos una posibildiad tremenda de ser campeones con nuestra gente a estadio lleno, esta institución no la debe desaprovechar", indicó el golero azul.

"San Luis es un equipo que juega muy bien, tiene un cuerpo técnico muy atrevido que por lo demás, según los medios creo que es el potencial futuro técnico de Colo Colo, por lo tanto es un equipo que se va a venir a jugar la vida y con o sin maletín tenemos que hacer nuestra pega y si hacemos nuestro fútbol, Dios quiera que nos quedemos con este tan ansiado título", agregó.

Universidad de Chile necesita superar al equipo quillotano para ser campeón, sin importar el resultado de Colo Colo ante Cobresal. Los "albos" esperan un tropiezo azul y es por eso que se especula con incentivos a la escuadra de la Región de Valparaíso.

"Pareciera ser como si fuera un secreto a voces esto del maletín, no sé qué está pasando por la cabeza de la gente de Colo Colo o de San Luis, tengo entendido que hay un jugador suspendido y van a apelar también porque quiere jugar, no quiere vacaciones, quiere estar con el equipo a como dé lugar", declaró.

"En la guerra y en el amor todo se vale, en el fútbol es compleja la situación. Cada jugador lo tendrá que ver de su forma, por lo menos desde mi punto de vista nunca me he preocupado ni de los premios, soy el que firma los premios acá, pero nunca me he fijado en lo que voy a recibir después de un campeonato o de un partido, solamente me dedico a jugar porque me encanta esto", explicó de forma categórica.

"También soy consciente que quizás a algún jugador si le pone... no sé cuánto pagará Colo Colo esta vez, 10, 20, 30 ó 40 millones de pesos, no tengo idea... pero si le pones dos millones a cada jugador y su sueldo son 500 lucas, obviamente se van a dejar la vida".

"Pero estamos preparados para San Luis si llega con o sin incentivos, sabemos que será una guerra ese partido y como tal, vamos a dejar todo nosotros también. Universidad de Chile tiene mucho qué decir, más allá de cómo venga San Luis", finalizó.

La U recibe a San Luis en el Estadio Nacional este sábado a las 15:00 horas (19:00 GMT), mismo horario en que Colo Colo visita a Cobresal en La Serena. Los azules son líderes con 27 puntos y el cuadro "popular", segundo con 26.