Juan Leiva y su partida de la U: Quiero ir a un equipo donde pueda jugar más

El joven volante Juan Leiva habló con Al Aire Libre en Cooperativa este miércoles y confirmó que es el primer futbolista en dejar Universidad de Chile tras la coronación azul en el Torneo de Clausura.

"No sigo en la U, eso está claro. No llegué a un acuerdo y mis representantes están viendo donde voy a ir. No puedo decir donde, porque ni yo lo tengo claro", aseguró Leiva.

Respecto a lo que está buscando para su futuro, el jugador manifestó que está "preparado para lo que venga. Quiero ir a un lado donde pueda jugar más y donde pueda estar más dentro de la cancha".

Además, hizo un balance de su paso por el cuadro estudiantil: "Creo que con Guillermo (Hoyos) no fue mucho lo que pude aportar dentro de la cancha. Eso me pesó un poco, porque quería jugar un poco más".

"Era una apuesta lo de la U, como algo de proyección. En el primer torneo, de 15 partidos jugué 13. Hay que sacar los positivo, creo que crecí tanto como jugador como persona. Aprendí muchas cosas", sentenció Leiva, quien arribó al cuadro azul procedente de Deportes Concepción.