Leandro Benegas: Me tocó volver y es una alegría enorme haber aportado para el título

El delantero de Universidad de Chile Leandro Benegas valoró la revancha que le tocó vivir en el club, manifestándose feliz por haber aportado para la obtención del título 18 de la historia de una institución en la que, según él, volvió la alegría.

"Pensándolo en frío se vienen muchas cosas a la cabeza en estos momentos. El año pasado me tocó salir del club, es complicado cuando sales de una institución como ésta por la puerta de atrás", comenzó diciendo a Al Aire Libre en Cooperativa.

"Después me tocó volver y es una alegría enorme haber sumado en algo para que el club volviera a disfrutar un nuevo título y poder bajar la estrella 18. Estoy contento porque al club volvió la buena energía y la alegría con la que se vive a diario", agregó.

Consultado por los pocos goles que marcó (1), aseguró que "si al equipo le va bien nos va bien a todos y seremos todos los renombrados, ganando prestigio. Cuando no se dan los resultados eso baja. Estoy contento de que al equipo y Felipe (Mora) les haya ido bien, eso me llena".

"A mí en lo personal siempre me pone más contento que el equipo gane, eso es lo más importante porque si a uno le toca convertir y pierdes, no sirven de nada los goles", añadió el ex Palestino.

Finalmente, expresó que lo "pone contento que hayamos ganado bastantes partidos en los que pude ayudar, estoy para eso, para lo que el equipo necesite o el técnico crea que le puedo dar una mano. El ego hay que dejarlo de lado para el bien común del equipo y es la forma en la que pienso, vivo y trato de dejar todo para que al equipo le vaya bien".