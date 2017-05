Leandro Benegas recordó el epílogo del duelo con San Luis: "Esa última pelota fue terrible"

El delantero de Universidad de Chile Leandro Benegas recordó la angustiante última jugada del duelo en que los azules vencieron 1-0 a San Luis y se coronaron campeones del Torneo de Clausura, señalando que hubiese sido inmerecido empatar frente a los "canarios" y ceder el título a Colo Colo.

"-La jugada- no la vi por las dudas, no la volvimos a ver. Fue increíble, no quedaba nada. Hubiera sido injusto, habíamos hecho un gran desgaste con un rival que nos hizo mucha presión y empatar un partido así, siento que no lo merecíamos. Esa última pelota fue terrible", comentó en diálogo con Al Aire Libre en Cooperativa.

Cuando la U se encontraba cerrando la victoria, San Luis encabezó un ataque que apenas pasó desviado ante la desesperación de los azules, en algo que finalmente no truncó el título.

Benegas fue consultado sobre el alza de los estudiantiles tras la salida de Gastón Fernández y dijo que "a medida que empezó el torneo y le dimos forma al equipo, todos nos veíamos en las primeras fechas tomando forma".

"Gastón sale y el equipo tomó forma, lleva tiempo trabajando con Guillermo y fue mejorando partido a partido. Algunos apresurados querían que los resultados llegaran rápido, pero fue cuestión de tiempo", sostuvo.

Además, el ex U. La Calera dijo que espera que se mantenga el técnico Guillermo Hoyos en la U: "Es bien cercano y dio un equilibrio importante donde el año anterior no hubo. Siento que en ese sentido hay un equilibrio de que cuando perdíamos no éramos los peores, ni los mejores cuando ganábamos".

"Ese equilibrio hace que uno trabaje bien y que la confianza vaya creciendo partido a partido, a pesar de las derrotas. Hubo partidos donde estábamos con uno menos en el primer tiempo y estaba fuerte el equipo mentalmente para enfrentarlo de la mejor forma. En ese sentido, fortaleció mucho lo que era la forma de enfrentarlos".

"Todos quieren que se quede, hemos logrado algo importante en poco tiempo y obvio que cuando salen las cosas bien, hay que darle un par de chances más", indicó.

"Hay una armonía y una forma de trabajar y de pasarla bien que uno la disfruta, es un broche de oro al primer semestre de este cuerpo técnico. Eso me pone contento en lo personal, porque siento que este grupo se lo merecía", sentenció Benegas.

El momento de Felipe Mora

Leandro Benegas también destacó al goleador del Clausura, Felipe Mora, uno de los grandes puntales en la campaña de la U.

"Me pone contento por Felipe, ha sido un jugador importante. Lo conozco desde que fui a Audax y siempre es igual, un chico muy trabajador, perfil bajo. No se la cree en ningún momento, sabe lo que tiene que hacer para que le vaya bien, lo tiene más que merecido y me pone contento que logre ser goleador del torneo, y su citación a la selección".

"Le he dicho que lo felicito y que ojalá siga yéndole muy bien, tendrá que decidir, ahora es complicado hablar de que se quede, pero cada uno tiene que tomar sus decisiones".

El gol decisivo

El sábado Leandro Benegas fue partícipe en el gol que coronó a la U al superar 1-0 a San Luis, anotado por Felipe Mora. El argentino lo contó en Al Aire Libre.

"Medio gol es mío. Sentí que podíamos sacar un poco de ventaja a la jugada, Beausejour maneja los laterales y justo había pasado al ataque, yo quedé respaldando su pasada, pido la pelota, me la pasa rápido, la pide, sacamos largo y vino la jugada del gol, contento, muy contento, que esa rapidez haya ayudado a que nos diera la victoria".