Leandro Benegas: Solo estamos enfocados en el partido contra O'Higgins

El ariete de Universidad de Chile Leandro Benegas aseguró que el plantel azul está enfocado en el choque ante O'Higgins y que no piensan en lo que pueda pasar en el duelo entre Colo Colo y Antofagasta.

En conferencia de prensa, Benegas manifestó que "solo pensamos en lo nuestro. Nuestro rival es O'Higgins. El resto debe hacer su trabajo y nosotros debemos hacer lo nuestro. La idea es que todo se defina en la última fecha, para que sea más emocionante el campeonato".

Además, apuntó que "estamos enfocados en eso y queremos lograr el triunfo para estirar esto hasta la última fecha. Que sea lo que Dios quiera. Será un final muy cerrado".

Luego, enfatizó que "debemos hacer lo nuestro. Ganando, pase lo que pase en la otra cancha no queda definido nada. Pensamos en ir a Rancagua y triunfar. Estamos buscando esos tres puntos para estirar la finalización del torneo y definir al campeón en la última fecha. Debemos ir en búsqueda de esos tres puntos con todo lo que somos".

También habló sobre los incentivos a otros equipos, algo que repudió: "Personalmente, creo que en todos los partidos debes salir a ganar. Entrar en la polémica de los finales del torneo... Uno debe salir a lograr cosas, primero por uno y luego por la institución que te da trabajo y te permite ser futbolista profesional. Siempre juegan 11 contra 11".

La eliminación de la Sudamericana y su posición

El delantero rememoró lo que fue la eliminación azul de la Copa Sudamericana, a manos de Corinthians, y dijo que "había que pasar esa amargura esa noche. Uno después de los partidos le da vuelta a las cosas y luego había que dar vuelta la página y pensar en el domingo en Rancagua".

En cuanto a su cambio de posición, de delantero centro a puntero izquierdo, analizó que "esto es un equipo. El técnico es el que decide y uno debe respetar eso. Uno trata de hacer un esfuerzo donde no está acostumbrado, pero trato de entregar todo. Si el DT decide que debo jugar ayudando por el lado izquierdo del ataque, acato y trataré de hacer mi mejor trabajo".

"En cada posición hay distintas formas de correr la cancha y acortar espacios. En defensa hay cuestiones que uno debe ir aceitando con el lateral, como en los cierres y la marca. En lo físico me gustaría estar un poco más, pero la lesión que me tuvo tres semanas afuera me sacó la cuenta. Son cosas que uno debe ir tomando día a día. Trato de hacer lo mejor y estoy dispuesto a darle una mano a mis compañeros", añadió.

En cuanto a las críticas por su actual rendimiento, replicó que "siempre van a existir. Mientras sean bien intencionadas y sean en el ámbito futbolístico, perfecto. Para eso estamos. Uno no nace para complacer a todas las personas. Uno debe hacer lo mejor posible en su trabajo. Si el DT cree que lo mejor es jugar en esa posición para el club, lo hago. Y si debo irme, buscaré otro rumbo como lo hice anteriormente".

Finalmente, felicitó al ex DT azul Sebastián Beccacece, que eliminó a Sao Paulo en la Copa Sudamericana junto a Defensa y Justicia: "Me alegro que le esté yendo bien a Beccacece y es algo histórico para un club como Defensa y Justicia, que estuvo muchos años en el Nacional B."

La U visitará este domingo, a partir de las 15:00 horas (19:00 GMT), a O'Higgins en Rancagua, mientras que Colo Colo recibirá en forma simultánea a Antofagasta en el Monumental. Podrás seguir ambos encuentros junto a la cobertura de Cooperativa.cl y Al Aire Libre en Cooperativa.