Leonardo Véliz sobre Mauricio Pinilla: Hasta el momento abraza, no lo abrazan

El ex futbolista Leonardo Véliz volvió a esgrimir críticas en contra del delantero de Universidad de Chile Mauricio Pinilla, con quien hace algunos días protagonizó una discusión en Twitter.

En esta oportunidad, el ex jugador de Colo Colo escribió que "hasta el momento Pinilla abraza, no lo abrazan. En la piramide está arriba y no abajo. Esa es la diferencia", apuntando a que el atacante "laico" todavía no anota goles desde su regreso a los azules.

Hace algunos días Véliz criticó a Pinilla por considerar que tiene una debilidad en su pierna izquierda, lo que fue respondido por el ex Genoa con un video en el que aparecía anotando un golazo a Lazio con dicha extremidad.

Pinilla ha participado en los cuatro partidos de la U en el actual Torneo de Tansición y todavía no logra celebrar una de sus conquistas.