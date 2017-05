Lorenzetti: San Luis tiene intensidad y buscará aguarnos la fiesta

El volante de Universidad de Chile Gustavo Lorenzetti quiso poner mesura a de cara a los decisivos partidos del Torneo de Clausura y aseguró que San Luis de Quillota, rival de los azules este sábado en el Estadio Nacional, tiene un alto nivel y buscará frustrar la celebración del cuadro laico.

"Al frente hay un rival que le ganó a Colo Colo, que le ganó a Unión Española, que perdió sobre la hora con O'Higginss, que tiene mucha intensidad y que seguramente querrán aguarnos la fiesta", dijo el volante en conferencia de prensa en el CDA.

El rosarino cree que el plantel de San Luis no necesita incentivo, no obstante, siente que no hay mayor motivación que estar ad portas de un título.

"No hay plata que ofrezcan para jugar que supere la motivación que vamos a tener nosotros con 48 mil personas alentando y jugándonos un título. El rival juega, sin duda, pero no el tema del incentivo", explicó.

El jugador nacionalizado chileno comentó que con el correr de los partidos fueron ganando confianza y aseguró que hubo dos partidos clave.

"Al principio del torneo, no lo esperábamos, teníamos dudas, pero con el correr de las fechas, nos dimos cuenta de que el equipo estaba funcionando, confiamos en el mecánica de juego, ganamos confianza y a mi entender hay dos partidos clave: la derrota con Huachipato, donde hubo una mejoría importante pese a la derrota, y con Unión, porque sabíamos que era importante ganarle a un rival directo, y por cómo se dio el partido. Fue el chip que cambiamos para pelear hasta la última fecha", explicó.

El trabajo de Hoyos

El mediocampista, uno de los veteranos del ciclo de Jorge Sampaoli, fue consultado respecto al trabajo del técnico Angel Guillermo Hoyos: "Él sigue siendo un jugador. Conoce como es el tema del vestuario y eso nos llenó de confianza. A la hora de trabajar sentí que tenía similitudes con Sampaoli o con Beccacece, buscaba lo mismo, y algunas cosas se ven reflejadas en la cancha como la presión alta, la intensidad a la hora de marcar y de jugar", dijo.

"El trabajo del técnico se ve en la cancha y la U funciona como un buen equipo, con matices, pero esa es la mejor presentación del entrenador", añadió antes de evitar comparaciones con el proceso del casildense.

"Quizás ahí tampoco había mucha confianza en él, y ahora pasó lo mismo. Nosotros recién estamos empezando, llevamos cuatro meses y ojalá que al final de este camino se consigan tantas cosas, pero yo al menos noto cosas similares", expresó.

"Es muy difícil comparar, pero el tiempo dirá. Nosotros debemos enfocarnos en el partido del sábado, quedarnos con los tres puntos y ojalá la base del plantel continúe, porque el equipo ha conseguido una mecánica, aunque sabemos que es complicado porque hay muchos a quienes los miran de otros lados", añadió.

Lorenzetti se refirió también a la rápida venta de entradas y agradeció a los hinchas.

"La verdad que cuando volvíamos desde Rancagua sabíamos que eso iba a pasar. Sabíamos que mucha gente se iba a quedar afuera del último partido, y los números están a la vista, y demuestran la fidelidad del hincha, y no solo ahora, incluso en las primeras fechas cuando había muchas dudas, la gente siempre ha respondido. Solo hay agradecimientos y esperamos regalarles una alegría el sábado", sentenció.

El duelo entre la U y San Luis se jugará este sábado a las 15:00 horas en el Estadio Nacional.