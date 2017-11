Matías Rodríguez: Buscar una sanción por lo que pasó con Pinilla no me parece correcto

Matías Rodríguez, lateral de Universidad de Chile, se refirió a la posible sanción que recibirá Mauricio Pinilla por el incidente con un fotógrafo en el último duelo ante Santiago Wanderers.

El argentino no estuvo de acuerdo en que el delantero pueda ser castigado, indicando que "buscar una sanción por lo que pasó con Pinilla no me parece correcto".

"Yo que soy lateral termino frenándome con un camarógrafo, me puedo doblar un tobillo o lo puedo lastimar a él. Se le pagará la cámara y listo", añadió.

Respecto a la final de Copa Chile ante los porteños, señaló que "hemos sacado cosas para analizar y corregir" del último enfrentamiento disputado hace unos días en Valparaiso, agregando que en el plantel aguardan por "realizar un buen partido y disfrutar de otra copa más".

El defensa salió en defensa del estilo de juego que han mostrado los laicos en sus últimas presentaciónes, reconociendo que "hemos jugado de la forma que no nos gusta, pero tenemos tiempo para mejorar. No jugamos muy lindo, pero estamos ocnsiguiendo resultados que al final son los que mandan".

Por último, Rodríguez tuvo palabras de elogio para el técnico Guillermo Hoyos, asegurando que el estratega trasandino "nos ha ayudado a recuperar la confianza", ya que él "levantó un grupo que estaba tambaleando y es su mérito, de su cuerpo de trabajo que no dejan nada al azar".

Universidad de Chile enfrentará a Santiago Wanderers este sábado a las 17:00 horas (20:00 GMT) en Concepción, en el marco de la final de la Copa Chile 2017.