Matías Rodríguez: Se hablará mucho, pero debemos estar al margen de eso

Ausente para el partido que Universidad de Chile disputará ante San Luis, el lateral diestro Matías Rodríguez aseguró que el equipo debe estar enfocado en el partido y omitir las declaraciones que diariamente se vierten a la prensa en torno a la definición del título, a sentenciarse este sábado con los partidos simultáneos de la U ante el cuadro "canario", y de Colo Colo como visita contra Cobresal.

"Es una semana con un final que lo estamos buscando desde que arrancó el Torneo de Clausura. Seguramente se va hablar demasiado, pero nosotros tenemos que estar al margen de eso y salir a jugar como lo que es, una final", dijo Rodríguez a su salida del CDA.

El argentino lamentó perderse el partido ante el elenco quillotano, y dijo que sufrirá más que si estuviese jugando.

"Sabíamos desde el momento en que me mostraron la amarilla que no podría jugar, pero esto con las mismas ganas que mis compañeros, entrenando a full. Lo tendré que mirar desde afuera, y por supuesto apoyando a mis compañeros. He jugado todo lo que nos tocó y obviamente me duele quedar fuera del último partido, pero hay que acompañar y sí, se sufre más afuera", comentó.

Por último, Rodríguez se refirió a las palabras de Sebastián Beccacece, quien desde Argentina dijo estar al tanto del buen momento de la U.

"Con Sebastián a veces hablamos. Él nos deseó lo mejor a los jugadores y a la institución, él quiere lo mejor para el club. Quedó una buena relación extra futbolística y cuando le va bien a una persona que le cae bien, no está de más mandar un mensaje de felicitación", completó.

Los duelos Universidad de Chile-San Luis y Cobresal-Colo Colo se disputarán este sábado a las 15:00 horas.