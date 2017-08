Mauricio Pinilla: David Pizarro debe seguir jugando, no vamos a dejar que se retire

El delantero Mauricio Pinilla destacó el nivel del experimentado volante David Pizarro, su compañero en Universidad de Chile, y afirmó que en el plantel le impedirán cumplir con su palabra de retirarse cuando finalice contrato con los estudiantiles.

"Debe seguir jugando. No vamos a dejar que se retire. Aparte de ser un líder, es un jugador diferente, un lujo que estamos motivando para que siga", expresó el ariete en diálogo con El Mercurio.

Además, tomó una actitud similar con la eventual partida de Gonzalo Jara a Boca Juniors: "No vamos a dejar que se vaya nadie. No se va nadie y no se retira nadie, porque este equipo es una familia y vamos a estar juntos hasta pelear la Copa Libertadores".

"Con este equipo podemos pelearla. Tenemos cinco meses para prepararnos y luchar la copa solo depende de nosotros", señaló el ex Genoa, que también dedicó palabras a los jugadores de Colo Colo Jorge Valdivia, Jaime Valdés y Esteban Paredes.

"Son jugadores con carreras importantes. Si Jorge está bien físicamente, será un aporte. 'Pajarito' es un gran jugador, que ha evolucionado en su puesto y solo los problemas físicos no lo han dejado jugar en la Roja", manifestó.

"Esteban también tendrá su chance en la Roja si anda bien, igual que uno", apuntó Pinilla.

Luego, el jugador se refirió al fallo del TAS que será presentado durante agosto: "Si a Argentina le faltaran puntos, yo, por llevar a Messi al Mundial, también les regalaría algún puntito. Un Muindial sin Messi es feo. Es un tema complejo, pero Chile ha hecho los méritos para estar donde está".