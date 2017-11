Mauricio Pinilla sufrió una fisura costal, pero podrá jugar la final de Copa Chile

Universidad de Chile informó este martes que el delantero Mauricio Pinilla sufre de una fisura en una de sus costillas, pero la lesión no le supondrá problemas para jugar la final de Copa Chile.

Según informó Al Aire Libre en Cooperativa, el delantero fue diagnosticado en esta jornada con el problema en el sector derecho de su tren superior, pero desde el cuerpo médico azul aseguraron que esto no generará problemas para que siga jugando.

De esta manera, Pinilla es una de las opciones que manejará Guillermo Hoyos de cara al duelo ante Santiago Wanderers por el título de la Copa Chile.

Consultado por un fanático a través de Twitter sobre su lesión, el goleador estudiantil manifestó: "No me frenó un tobillo y me va a frenar una costilla rota...".

La gran final del torneo se jugará este sábado 11 de noviembre, desde las 17:00 horas (20:00 GMT) en el Estadio "Ester Roa" de Concepción. Podrás seguir el duelo gracias a la gran cobertura de Al Aire Libre en Cooperativa y Cooperativa.cl.