Ontivero: Es una oportunidad muy hermosa la que me da la U, el mejor equipo de Chile

El delantero argentino Lucas Ontivero llegó este lunes a Santiago para transformarse en el primer refuerzo de Universidad de Chile de cara al Torneo de Clausura y la Copa Sudamericana. El futbolsita de 22 años valoró la oportunidad que le da el cuadro azul para consolidar su carrera.

"La verdad es una oportunidad muy hermosa la que me dio la U. Estoy muy contento de haber llegado al mejor equipo de Chile", dijo el jugador formado en Independiente tras su arribo a Santiago.

En cuanto al cómo se gestó su llegada, apuntó: "Mi representante me llamó y me preguntó si me gustaría venir a Chile y le dije que sí, obviamente porque es un equipo que juega Copa Sudamericana".

"Ahora vengo a entrenar y a consolidarme acá. A la U la conozco de hace mucho, sé que es muy grande, así que tranquilo", agregó.

Ontivero que aseguró que le "gusta jugar más por la derecha y encarar mucho", contó que aún no sabe lo que Guillermo Hoyos busca de él, aunque advirtió que fue el entrenador el que le dijo que lo convenció.

"Conversé con él y me dio la confianza, por eso estoy acá. Todavía no hablamos mucho, sólo me preguntó si quería venir, nada más", indicó.

El jugador que militó las últimas temporadas en Galatasaray de Turquía debe ser oficializado por el cuadro laico en las próximas horas.