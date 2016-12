Pablo Silva acusó a José Rojas de editar conversación con Carlos Heller

El director ejecutivo de Azul Azul, Pablo Silva, acusó al defensor nacional José Rojas de publicar una conversación "editada" que sostuvo con el timonel de la concesionaria que administra a Universidad de Chile, Carlos Heller, con la que intentó desmentir las palabras del mandamás del cuadro estudiantil.

"Nos parece una falta de ética publicar conversaciones privadas, que además, como pueden ver, son editadas", señaló el dirigente luego que Rojas publicara en Instagram un diálogo en el que Heller le invitaba a sostener una reunión, al contrario de lo que éste dijo en conferencia de prensa, donde sindicó al defensor como quien pidió el encuentro.

"No aceptamos este tipo de cosas, no actuamos de esa manera, por lo tanto, lo que podemos decir es que el tema de José Rojas se cierra acá. No me voy a volver a referir al tema, porque no me parece la forma y así lo hice saber", declaró Silva.

José Rojas acusó a Azul Azul de cerrarle las puertas para volver a Universidad de Chile, pero desde la concesionaria advirtieron que ello se produjo porque el ex seleccionado nacional presentó una propuesta "desmedida".