Pedro González: Los técnicos identificados con la U reciben un trato inferior de la dirigencia

El ex delantero nacional Pedro "Heidi" González criticó la forma de actuar de la dirigencia de Azul Azul respecto a la elección de técnicos, asegurando que no se valora a aquellos que están identificados con el club.

Consultado en entrevista con El Mercurio sobre la opción de llegar a la banca de Universidad de Chile en algún momento, expresó: "Eso es difícil, muy difícil. Primero, uno tiene que ir quemando etapas. Yo estoy recién partiendo. Y segundo, la valoración que hacen de la gente de la U en el mismo club siempre es menor que la que hacen con otros"

"Luis Musrri o Víctor Castañeda pudieron dirigir perfectamente más tiempo, pero parece que como son identificados con la institución reciben un trato inferior", agregó.

El ex delantero fue más allá. "No les tienen confianza. O, no sé, quizás hay que ser de afuera para tener más opciones. Pareciera que para ser DT de la U no hay que tener pasado en el club", indicó.

"Lo digo porque la gente de la U tiene pocas oportunidades. Insisto en que Musrri pudo ser un técnico de lujo para el club, ya tenía una final con Palestino, pero prefirieron otras alternativas. Si alguien me pregunta si eso es justo, creo que no", sentenció.