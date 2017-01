Pedro Morales abre la puerta para volver a Universidad de Chile

El volante Pedro Morales está sin club y en medio de sus vacaciones dice que si en Universidad de Chile le abren las puertas, está dispuesto a volver al club azul luego de su exitoso paso por Vancouver Whitecaps, uno de los dos equipos canadienses que milita en la MLS, de Estados Unidos.

"Si en la U me llegan a abrir una puerta para poder volver, me gustaría. Mis mejores experiencias futbolísticas las viví ahí, lo pasé muy bien. Estuve feliz. Me gustaría volver", dijo el jugador en diálogo con el diario La Tercera.

Morales también se refirió a la selección chilena y lamentó no haber sido considerado en el exitoso proceso de la Roja, aunque cree que aún puede tener alguna oportunidad en el equipo que dirige Juan Antonio Pizzi.

"Merecía, al menos, haber jugado algún partido amistoso y de mostrar la nueva posición en la que estoy jugando, un poco más retrasado, como segundo volante de contención. Lo estoy manejando bien, me he sentido bien. Pero, imagínate, me mandé un año increíble el primer año y no tuve la posibilidad, pero después ya, por distintas circunstancias, no estuve. La miro más de lejos", contó.

"Espero volver más adelante. Por eso quiero jugar, competir, estar en un equipo que pelee cosas. A través del rendimiento, se puede lograr eso. Lo más lindo es estar en la Selección. Pero está el equipo conformado y eso lo hace complejo", añadió.

Morales también tuvo palabras para su eventual ingreso como socio a Deportes Concepción.

"Hemos tenido conversaciones con la gente del Club Social y de la parte que lidera René Mora. Hay muchas expectativas de parte nuestra. Tenemos un grupo, Arena se llama, con el que tenemos un complejo en Hualpén y una tienda en el centro. Ha sonado fuerte mi nombre. Hemos tenido conversaciones para conocernos. A Víctor Tornería no lo conocía. Estuvo comentándonos del trabajo que han realizado en estos ocho meses para que el nombre del club vuelva a estar arriba. La gente está súper entusiasmada, esperando un fallo positivo. Intercambiamos ideas", dijo.

"Les dimos a entender las ganas que tenemos de que el fallo sea positivo, porque de eso depende lo que podemos hacer y quienes quieran trabajar con el club. Queremos hacer algo bien transparente. La idea está, la motivación también. Y creo que el grupo de trabajo que hemos conformado en Arena queremos enfocarlo en tratar de ayudar al Conce a que pueda volver y a que se puedan hacer bien las cosas, en conjunto con la gente", completó.