Periodista panameño criticó duramente a la U por el fichaje de Armando Cooper

El periodista panameño Nino Mangravita, quien participa en el programa Contragolpe del canal Cable Onda Sports, cuestionó la contratación de Armando Cooper por parte de Universidad de Chile.

El reportero criticó la ausencia de minutos disputados por el volante panameño en los azules, y a su vez se refirió al pago que recibirán los "laicos" de parte de la FIFA, ya que el organismo bonificará a los clubes que tengan jugadores presentes en el Mundial de Rusia 2018.

Mangravita primero publicó en su cuenta de Twitter que "esto del dinero que da FIFA a los clubes con jugadores en el mundial es bueno. Pero a la vez éstas contrataciones en donde no usan a los jugadores me parecen raras, como el caso de Cooper. Si U. de Chile no lo pone a jugar X cantidad de minutos, no deberían darle nada al equipo".

Luego, en su programa aseguró que "tenemos un seleccionado que no juega, no lo convocan, ¿qué está pasando con Armando Cooper? Estoy molesto porque si la Universidad de Chile no quiere contar con Cooper, ¿para qué lo trajo?".

Sobre lo mismo el profesional explicó que "ahí saqué a colación el famoso premio que paga la FIFA a clubes por jugadores que van al Mundial. Hay un tipo de alto interés de tenerlo para cobrar la X cantidad de dinero. Para mí, lo que están haciendo con Cooper es un abuso".

En enero el máximo organismo regidor del balompié internacional informó que repartirá 179 millones de dólares entre los clubes que tengan jugadores en el Mundial de Rusia 2018.