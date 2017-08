Pinilla tiene mínimas opciones de debutar ante Temuco por tardanza en llegada del pase

Las opciones de Mauricio Pinilla de poder debutar ante Deportes Temuco el próximo viernes por la segunda fecha del Torneo de Transición son escasas debido a que aún no llega el Certificado de Transferencia Internacional (CTI).

La intención de Guillermo Hoyos es darle algunos minutos al ex Genoa en el choque programado para las 20:00 horas (00:00 GMT) del viernes, pero aún no está habilitado pues no ha llegado el pase desde el fútbol italiano.

En el CDA veían este miércoles como una jornada clave para la llegada del CTI, debido a que deben preparar el duelo de este viernes. Considerando esto, lo más seguro es que Leandro Benegas vuelva a ser el centroatacante de los azules.

Pinilla habló del robo

Mauricio Pinilla también se refirió al robo que sufrió y a los dos detenidos que hubo. "Está difícil al igual que años atrás, pero con esto de las redes sociales, con los cazanoticias ahora aparecen más cosas", indicó.

"Hay que tratar de darle una solución a eso, intentar ayudar, colaborar y hay que andar con mucho cuidado porque hay mucho joven que no le tiene miedo a nada", agregó.