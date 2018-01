Presidente de Antofagasta: Estamos en conversaciones finales con la U por Angelo Araos

Universidad de Chile tiene la intención de abrochar esta semana al volante Angelo Araos y según afirmó a Al Aire Libre en Cooperativa el presidente de Deportes Antofagasta Jorge Sánchez estó está cercano a cerrarse.

"Estamos en conversaciones más bien finales con Universidad de Chile, pero obviamente hay temas contractuales que todavía tenemos que finiquitar y ponernos de acuerdo", aseguró el dirigente.

"Si todo camina bien, probablemente cerramos en estos días, si no se da esperaremos hasta el próximo mercado. Honestamente no tenemos nosotros mayor apuro en que salga un jugador que es muy importante", agregó Sánchez.

Sobre el poco interés que tenía el futbolista de dejar el cuadro "puma", el presidente del club afirmó que la no clasificación a la Copa Sudamericana lo hizo pensar en salir.

"Se abrió a la idea de poder salir, en un principio no era algo que deseara, pero a raíz de que no clasificamos a la Copa Sudamericana lo hizo pensar un poco más. Si no se da esto, tampoco no es que el no quiera continuar en el club ni mucho menos", sentenció.