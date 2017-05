Presidente de Universidad de Concepción: No hemos tenido consultas de la U por Churín

El presidente de Universidad de Concepción, Mario Rodríguez, aseguró que hasta las oficinas del club penquista no han llegado siquiera consultas de Universidad de Chile por el delantero Diego Churín, pese a que la institución capitalina ya mostró interés por el jugador.

"Tenemos varias ofertas, las estamos analizando. La Chile, según dice Ronald Fuentes, tiene interés, pero con nosotros no ha hablado nada, así que no sabemos. Ni siquiera algo informal, no hemos tenido consulta", declaró a Al Aire Libre en Cooperativa.

Ronald Fuentes, gerente deportivo de Azul Azul, reconoció que tienen interés en el ariete que militó el último periodo en Unión Española, club que desechó la opción de compra luego del préstamo.

Además del nombre de Churín en la U comenzó a sonar el del boliviano Pedro Azogue, que milita en Oriente Petrolero, pero su timonel, Keko Alvarez, también aclaró que necesitan conversar con el club.

"El -Azogue- tiene seguramente un empresario que lo ofrece, pero pertenece a los registros de Oriente todavía y el club deberá acercarse. Sería interesante que lo hagan", dijo a Al Aire Libre.

"Siempre es mejor que entre las instituciones se hablara con más seriedad. Hablé a una persona, no sé si tiene contrato con el jugador, que podría ser el que habló con la gente de Chile, les pregunté qué tan serio es y dijo que había un pedido de Hoyos, pero de ahí no hay nada más", explicó.

Luego, Alvarez envió un mensaje: "Ayúdennos a hacer saber a la dirigencia de la U que si están interesados, tienen mi teléfono".