Ronald Fuentes: "El proyecto es a cuatro años y es para ser gerente deportivo"

El gerente deportivo de Azul Azul, Ronald Fuentes, aclaró que su asunción en el cargo no tiene relación con esperar un mal momento del técnico Guillermo Hoyos para sucederlo en el cargo y señaló que aceptó el desafío para crecer profesionalmente.

"Comenté que si llegaba, no tenía nada que ver con una -presunta- partida de Guillermo y yo asuma la dirección, eso no lo voy a hacer", explicó el ex futbolista a Al Aire Libre en Cooperativa, en relación a las especulaciones que surgieron una vez que se dio a conocer su nombre como sucesor de Andrés Lagos.

"Soy gerente deportivo y si no quieren que lo sea, daré un paso al costado. Así lo he sido siempre y no voy a cambiar, no estoy desesperado para ser técnico de la U, quiero aportar y me dieron esta opción", destacó para dejar en claro que entre sus intenciones no está "desbancar" a Hoyos.

"El proyecto es a cuatro años y es para ser gerente deportivo. Si lo hago bien, seguiré en la función, si lo hago mal, la gente del directorio me dirá que no quiere contar conmigo y veré qué haré", añadió.

"No tiene que ver -con esperar- un supuesto mal momento de Guillermo para yo asumir la banca. Me voy a meter para hacerlo bien, ser un aporte y tener diálogo con Guillermo y darle las herramientas", agregó el ex DT de Universidad de Concepción.

Fuentes desmintió que exista alguna cláusula que le impida ser técnico de la U ante una eventual salida del flamante entrenador Hoyos y por ello recalcó que no esperará un mal momento del ex adiestrador de la selección boliviana.

Quiere ser un aporte

En ese sentido, Ronald Fuentes reconoció que es una "sorpresa" para los hinchas que él asuma en el cargo que dejó Andrés Lagos y sostuvo que quiere "ser un aporte al cuerpo técnico, a los jugadores, al club, al aspecto formativo e intentar hacerlo todo bien como me gusta y he tenido la suerte".

"Es una oportunidad de seguir creciendo, es algo nuevo, no lo desconozco tanto, porque he trabajado en algún club como gerente, en el caso de Iberia, donde armamos todo, ya es un club profesional y eso fue gracias a mi labor", señaló a Cooperativa.

"Es algo complementario a la carrera de técnico, estoy abocado a tratar de aprender cosas que siento que como técnico debo aprender, esto me va a servir para seguir creciendo como persona y en lo futbolístico", prosiguió.

Luego, el otrora defensor de la selección chilena descartó que le asuste el desafío, pues indicó que "si hago bien mi trabajo, a lo mejor me van a buscar como un buen gerente deportivo, pero en este momento sentí la necesidad de hacer algo diferente. Es una linda oportunidad para mostrar que no solo puedo estar al borde de la cancha, sino que afuera también".

Los próximos fichajes

Ronald Fuentes, que será presentado el miércoles, aseguró que David Pizarro es un buen nombre para la U, pero "hay que ver en qué momento se encuentra, en la U le dieron la opción de entrenar y en eso sé que es lo que está hasta el momento".

Además, informó que Lucas Ontivero "será presentado el miércoles" como refuerzo de los estudiantiles, mientras que las negociaciones por Angelo Sagal están trabadas porque "Huachipato está pidiendo una plata difícil que se pueda dar en Chile".

En el caso de Carlos Carmona "depende más de Atalanta, hay un tema de que tiene contrato con el club, tiene una conversación mañana y si es así, tiene opciones de llegar a Universidad de Chile".