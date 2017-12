Ronald Fuentes: Nunca hemos ofrecido nada por William Mendieta

El gerente deportivo de Azul Azul, Ronald Fuentes, desmintió de forma categórica que Universidad de Chile haya realizado alguna oferta por el jugador de Olimpia William Mendieta.

El jueves el representante del volante, Regis Martis, dijo en una emisora guaraní que el supuesto ofrecimiento de los estudiantiles fue muy bajo y este jueves el ex defensor salió a aclarar esta información.

"He leído y escuchado que se está hablando de cifras muy altas. Nosotros en algún momento hicimos un seguimiento al jugador William Mendieta, pero nunca hemos ofrecido nada a Olimpia", dijo el otrora seleccionado nacional.

"Yo no he conversado, ni nadie del club ha conversado con el representante ni con el jugador, ni siquiera la gente de Olimpia, para que venga a jugar a Universidad de Chile. Así que lo desmiento categóricamente y me parece muy irresponsable las cifras que se dan con informaciones que no son exactas", finalizó.