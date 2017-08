Sergio Navarro: Hay jugadores que no están a la altura de Universidad de Chile

El histórico Sergio Navarro no le gustó como jugó Universidad de Chile en la caída ante San Luis. El mítico ex lateral, en diálogo con Los Sospechosos de Siempre en Cooperativa, desmenuzó el compromiso y apuntó sus críticas al nivel del plantel estudiantil.

"No me gustó el estilo que usó la U ayer (domingo). Jugó a pegarle para adelante y correr. Hay algunos jugadores que no están a la altura de la U. No quisiera dar nombres, pero son tres, cuatro o cinco que no son del nivel y categoría que necesita la U", comentó con molestia el también capitán de Chile en el Mundial de 1962.

"Son jugadores de buen estado físico, corren y luchan, pero la U necesita buenos jugadores de fútbol además", cerró.

Otro de los históricos que conversó con Cooperativa, Mariano Puyol, dirigió su análisis al planteamiento ofensiva contra los "canarios", destacando el abuso en la búsqueda del juego aéreo.

"Fue un partido donde no tuvo muchos matices la U y tampoco instaló el fútbol que venía haciendo. Buscaron demasiado el juego aéreo y eso acomodó a San Luis", explicó.

"La U no pudo salir de ese matiz, pero, con la tentación de tener a Mauricio Pinilla ahí, hace que se busque el juego aéreo", agregó.

Finalmente, opinó que "Mauricio es un buen jugador con el pie. Tiene que meterse más a jugar que a esperar que lo alimenten con centros".