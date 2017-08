U. de Chile descartó contratar otro jugador para reemplazar al lesionado Leandro Benegas

Universidad de Chile descartó contratar un nuevo jugador para reemplazar a Leandro Benegas, quien se perderá el Superclásico y el resto del Torneo de Transición debido a una lesión.

El gerente deportivo de los azules, Ronald Fuentes, manifestó en esta jornada que "no vamos a traer a nadie. Lo podemos reemplazar, porque el reglamento así lo indica, pero no lo haremos porque le daremos tiraje a nuestros jugadores de la sub 19, en este caso Nicolás Guerra y Gabriel Mazuela".

Sobre Guerra y Mazuela, Fuentes comentó que "son jugadores seleccionados (juveniles) y son delanteros con condiciones de poder, en algún momento, ser integrantes del plantel. Tendrán esa posibilidad y no me cabe duda de que la van a aprovechar bien".

Benegas sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda y, según el jefe del área médica del cuadro estudiantil Fernando Radice, el jugador requerirá "una intervención quirúrgica dentro de los próximos días y un tiempo estimado de recuperación de aproximadamente seis meses".

Respecto a la lesión de Benegas, Fuentes comentó que "lamentamos mucho, como persona y en lo futbolístico, lo que le pasó a Leandro. Lo conversé con él y debe estar tranquilo, que la operación salga bien".

"Está claro que nos vamos a preocupar mucho de su recuperación y del futuro que él tenga también. En ese aspecto, tendrá todo el apoyo del club", sentenció el gerente de los estudiantiles.

La U volverá a la cancha este domingo, a las 12:00 horas (15:00 GMT), enfrentando a Colo Colo en el Estadio Monumental, por la quinta fecha del Torneo de Transición.