U. de Chile presentó al argentino Lucas Ontivero: Entregaré todo para la U

Universidad de Chile presentó este miércoles a su primera incorporación para 2017, el volante argentino Lucas Ontivero, quien afirmó que dará lo mejor de sí durante su paso por el conjunto estudiantil.

"Vengo a trabajar y a dar mi granito de arena, voy a entregar todo para la U", señaló el jugador en el CDA, quien reconoció que ha hablado poco con el DT, Guillermo Hoyos.

"No he hablado mucho con él, solo me dio la bienvenida. Luego me hablará para saber si prefiere usarme de extremo o de enganche", señaló.

Ontivero fue impelido a compararse con algún jugador del fútbol argentino y además intentó explicar los motivos de su irregularidad en otros clubes.

"Nunca me comparo con nadie. Mi ídolo es Carlos Tévez, me gusta la garra que tiene en la cancha, pero somos distintos, me gusta jugar más al fútbol", indicó el volante.

"Tuve muchas lesiones, por eso no pude jugar. Me ofrecieron la U. de Chile y dije que bueno, porque me gustaba el fútbol que tenía y me gusta el fútbol chileno. Es una linda experiencia y ojalá que nos vaya bien", manifestó.

"Me siento contento y feliz por llegar acá, me atendieron de buena manera. Las copas internaciones es lindo jugarlas, siempre trabajamos para que nos vaya bien", argumentó sobre la opción de disputar la Copa Sudamericana.

Luego, Ontivero señaló que no recuerda mucho sus pasos por Real Madrid y Tottenham, en los inicios de su vida futbolística: "No me acuerdo mucho, pero puedo contar la experiencia que tuve en Galatasaray, Montreal, que fueron pasos lindos para mí por jugar con los futbolistas que pude".

"Me siento muy contento de jugar al fútbol, para mí es lo mejor del mundo, pero ya tuve pasos en Galatasaray, en Montreal, donde más me destaqué. Estuve lesionado hace varios años y no pude mostrarme bien. Fueron experiencias hermosas que quedan para tu carrera", agregó.

"Solo vengo a trabajar y entregar el granito de arena que siempre he dado. Sé que es el equipo más grande de Chile y estoy feliz por llegar acá", prosiguió el nacido en la Provincia argentina de Catamarca.

En última instancia, Ontivero destacó que "el número es lo de menos, vengo a jugar y hacer lo mío", en referencia a usar el dorsal de camiseta que utilizó Charles Aránguiz, quien es un "gran jugador", de acuerdo a sus palabras.

El director ejecutivo de Azul Azul, Pablo Silva, comentó que el DT visó la llegada del jugador: "Guillermo, luego de analizar y seguir conversando el tema, lo pidió. Por suerte llegamos a un buen acuerdo y lo tenemos con nosotros. Nosotros teníamos todos los antecedentes, hicimos los análisis, vimos otras opciones y él prefirió a Lucas".