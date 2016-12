Víctor Hugo Castañeda: El gran problema de la U es que no tiene políticas deportivas claras

El ex director técnico de Universidad de Chile Víctor Hugo Castañeda conversó con Al Aire Libre en Cooperativa de su salida del equipo laico y criticó la falta de políticas deportivas de parte de Azul Azul y la falta de ideas de parte de la directiva para elegir o respaldar un proceso.

"Yo estoy bien, no es mucho lo que tengo que pensar. Estoy con la misma sensación ahora que cuando salí, sigo sin querer hablar o entrar en mayor profundidad en lo que pasó. No es bueno para la U ni para mí", comenzó diciendo el otrora mediocampista.

Sobre las razones de su salida, dijo: "Creo que el gran problema que hay en la U es que no tiene políticas deportivas claras. La gente del directorio no sabe lo que se requiere o para donde va el equipo".

Además, criticó el poco respaldo que recibió de parte de Carlos Heller. "En el proceso de Beccacece el presidente hablaba tres veces por semana, cuando llegamos con nosotros lo vi dos veces en la tele, una hablando de Rally y otra de un Gran Premio y la vocería del club andaba por otro lado".

"Por ejemplo Colo Colo cuando no ganaba en el proceso de Pablo Guede apareció (Oscar) Meneses blindando al técnico, hablando de los arbitrajes, describiendo jugadas en la que no se le cobraron penales. En Católica pasó algo parecido cuando se hablaba que Mario Salas ya tenía reemplazante si no le ganaba a la U, pero apareció (José María) Buljubasich dando un respaldo y la situación cambió. En la U nunca pasó eso", agregó.

"El objetivo se cumplió"

Castañeda además aseguró que se va tranquilo porque cumplieron con lo que les pidieron. "La revisión de contrato decía que había que clasificar a un torneo internacional y la U lo logró. Nos llevaron para eso y clasificamos, nadie nos dijo que había que ser primero o segundo y el objetivo se cumplió".

"A mi me gustaba (estar en la U), me sentía como pez en el agua. Ahora estoy tranquilo, a nosotros no llamaron para clasificar y lo hicimos. El equipo tenía un 33 por ciento de rendimiento y a nadie le gustaba como jugaba, nosotros tuvimos un 56 por ciento casi, a nadie lo echan con ese rendimiento. Estoy con la satisfacción del deber cumplido", complementó.

El entrenador, además aseguró que "la U aumentó el aforo de público porque la gente se sintió identificada con lo que intentó mostrar el equipo y porque estábamos nosotros. Se apagaron los incendios y listo. Ya pasó".

"No me siento víctima. Si siento que nunca pensaron en nosotros para dirigir más adelante. Teníamos fecha de vencimiento, nunca fuimos empoderados en el puesto como para tomar decisiones dentro del club y ordenar la casa. Espero que ahora tengan los pantalones para ordenarlas después de lo que se dijo en conferencia de prensa", estimó Catañeda.

La continuidad de Luis Musrri

Pese a que no quiso entrar en profanidad y a que aseguró que su relación con Luis Musrri "es la misma de siempre, ni mejor ni peor de lo que era antes", el ex entrenador de la U aseguró que cada uno buscó lo que le convenía tras saberse que no seguirían.

"Cada uno es dueño de hacer lo que quiera. A mí me hicieron una oferta para arreglar, a Luis otra y el decidió aceptarla y listo. No hay que darle más vueltas", expuso.

"Mi idea es irrelevante. Nosotros arreglamos todos juntos, cada uno ve lo que estime conveniente para adelante, porque ya estaba clara que como cuerpo técnico no íbamos a seguir en la U y nosotros nos armamos sólo para eso", aseguró.

Aún así, reconoció estar "dolido en el sentido que yo soy un tipo de equipo y no individual, y que con esta situación de la dupla técnica que nunca fue porque era un cuerpo técnico, le haya dado en el gusto a algunos tipos que estaban a la sombra esperando que nos cayéramos para asumir, ese tipo de cosas me tiene molesto".

La polémica de Herrera y la llegada de Hoyos

Víctor Hugo Castañeda, se refirió también a la polémica entre Johnny Herrera y Carlos Heller, asegurando que "cada uno tiene que cumplir su función, es simple. Los jugadores deben jugar, los entrenadores ver la forma de hacerlo y los dirigentes el tema de políticas deportivas y ver para donde va la micro".

"La U es importante, nadie lo es más, ni Herrera, ni Heller, ni Castañeda, ni Musrri, nadie es más importante que el club", complementó el estratega.

Finalmente, se refirió a la llegada de Angel Guillermo Hoyos. "Yo lo he escuchado, es un tipo que privilegia el buen fútbol que intenta hacer un juego de posesión y vocación ofensiva, pero cuando vino Bolivia a Chile no lo vi en esa parada. Lo único le deseo es que le vaya muy bien y que tenga el apoyo de todos los estamentos del club para que la U pelee el campeonato que es lo que todos los hinchas queremos", sentenció.