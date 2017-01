Walter Montillo: Dejé de lado muchas ofertas para intentar regresar a U. de Chile

El volante de Botafogo Walter Montillo aseguró que dejó de lado muchas ofertas para buscar su regreso a Universidad de Chile, una vez culminado su contrato en Shandong Luneng de China, pero cuando esto no se concretó optó por Botafogo, equipo con el que enfrentará a Colo Colo por Copa Libertadores.

"Había dicho que iba a volver después del contrato en China, siempre y cuando me quieran de vuelta. No soy dueño del club ni nada por el estilo, quería volver para ayudar, por la gente y devolver el cariño", declaró a Al Aire Libre en Cooperativa.

"Lamentablemente no se dio así por lo que todos saben. No me costó, porque quería volver, pero tenía que seguir trabajando. No me puedo quedar con la idea de volver solo a un lugar, me habían llegado muchas ofertas y las había dejado de lado por el tema de la U", prosiguió.

"Desde junio podía firmar un precontrato y los dejé de lado porque había considerado que era un momento lindo para volver", afirmó el argentino, que luego habló sobre la serie con los albos y su relación con Gustavo Canales, otro ex azul.

"Se dio el sorteo así y no creo que sea el destino. Es algo especial, porque con Canales jugamos en la U y le tenemos un cariño muy lindo. Ahora nos debemos a Botafogo y nos tocó Colo Colo. Vamos a intentar hacer lo mejor para seguir pasando a la otra fase, será un partido difícil, pero no imposible", indicó.

"Gustavo es una gran persona, un tipo que está siempre contento y tira el grupo para arriba. Lo conocía por jugar en contra y no personalmente, tuvimos algunas vivencias parecidas en la carrera, estuvo en China, en la U, hay muchas cosas en las que nos ponemos al día", señaló Montillo, que para finalizar se refirió al boom del mercado chino.

"El fútbol chino te trata de seducir por lo económico, uno sabe que la adaptación no será fácil. El jugador de fútbol tiene una profesión muy corta, cada vez nos vamos poniendo más viejos y es más difícil, pasa por eso. Uno tiene que aprovechar, hay ofertas millonarias para jugadores que están con una edad, que no les queda mucho por jugar y lo tienen que aprovechar", cerró.

Botafogo jugará con los albos en la segunda fase de Copa Libertadores los días 1 y 8 de febrero en duelos de ida y vuelta, iniciando en Brasil y terminando en el Estadio Monumental.