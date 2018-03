Yeferson Soteldo reiteró su optimismo: Estoy convencido de que podemos ganar la Copa

El venezolano Yeferson Soteldo insistió en que Universidad de Chile tiene equipo para competir en la Copa Libertadores e, incluso, lograr un inédito título, pese a que los azules comparten grupo con Racing de Argentina y Vasco da Gama y Cruzeiro de Brasil.

"Tenemos equipo para pelear la copa, para ganarla. Creo que los jugadores y técnicos estamos preparados para ese partido, queda afinar los detalles y llegar con la mente muy fresca", dijo a la salida de la práctica de este miércoles, recordando que el próximo martes 13 de marzo la U se estrena ante Vasco como visita.

"Tengo el cien por ciento de convencimiento de que la podemos ganar, porque tenemos un equipo muy bueno, con jugadores de experiencia y jóvenes. De mi persona, hasta el utilero, el profe, la presidencia, todos sabemos que podemos ganar la copa", agregó el venezolano, quien recordó su participación previa en el campeonato.

"En Zamora no teníamos equipo para competir, lo hicimos para participar, acá hay equipo para ganarla, como lo he dicho muchas veces", remató el ex Huachipato.