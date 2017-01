Universidad de Concepción descartó el fichaje de Emiliano Alfaro

Universidad de Concepción tenía todo listo para sumar a su segundo refuerzo, luego de incorporar al volante Jorge Luna, pero no se pudo concretar.

Emiliano Alfaro, delantero uruguayo que venía de jugar en el futbol de la India y ex jugador de Lazio, fue desechado por el elenco del "campanil" por no pasar los exámenes médicos a causa de tener problemas en su rodilla derecha, por lo cual no podrá ser parte del plantel.

El técnico del equipo "penquista", Francisco Bozán, se refirió al tema diciendo que "es duro no llegar a buen puerto, había una lista de jugadores en carpeta para reforzar al equipo, entre ellos Emiliano, el cual es un gran jugador"

"Es lamentable, tenemos que ver quién será nuestra nueva incorporación, hay posibilidades de reforzarnos con jugadores del medio local y también existen alternativas del extranjero", añadió.

El equipo penquista sigue buscando refuerzos, tras la posible salida de Renato González, que es buscado por Santiago Wanderers. El mediocampista podría emigrar a préstamo al conjunto "caturro", ya que Bozán no lo tendría considerado para el próximo torneo.