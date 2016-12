Clubes de gimnasia se reunierán para generar una alternativa a Tomás González

Clubes de gimnasia de todo Chile recibieron una invitación para realizar una asamblea general el 6 de enero, donde se buscará armar una alternativa a la opción de Tomás González para la nueva Federación que quiere armar el COCH.

En declaraciones a La Tercera, el cubano Leonardo Zayas, presidente del club "Orlando Herrera" de Curicó, manifestó que "nosotros no tenemos nada contra Tomás González, no queremos sacar viejas rencillas ni nada parecido. Creo que Tomás sería un gran presidente, pero nos opusimos a la forma. Se había citado a una elección, pero se nos trató de imponer un nombre".

Aseguró que no pone en tela de juicio la postulación del gimnasta olímpico al cargo, pero apuntó a la incompatibilidad del cargo y tener una beca del Proddar: "Según lo que he leído, parece que ambas cosas son incompatibles. Por ejemplo el artículo 19, pero bueno... ese panel técnico ya debe haberlo visto".

El directivo aclaró que se postulará para ser el presidente de este movimiento en la asamblea del 6 de enero, pero que "aportaría desde el lugar que sea".

"Hay nuevas generaciones, espero que no aprendan hábitos adquiridos. Tomás es un muchacho joven, yo tengo 41 años... Los resabios de otras directivas que queden en el pasado", añadió.

Finalmente, Zayas ve que la opción de González es la favorita del COCH, pero manifestó que cree "en la buena voluntad de las personas y que no sea manejada con una dirección, le haría un flaco favor a la gimnasia. Esto no puede ser una pugna entre un sector y otro, buscando enemigos entre un bando y otro. Ganar no es utópico, pero va a costar".